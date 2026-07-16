https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/irandan-abdye-sert-uyari-saldiri-olursa-ortadogudaki-tum-altyapiyi-hedef-aliriz-1107298819.html

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız

Sputnik Türkiye

İran, ABD'nin ülke içindeki tesislerine yönelik olası bir saldırısına sert yanıt vereceğini açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı halinde Orta Doğu'daki... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T11:40+0300

2026-07-16T11:40+0300

2026-07-16T11:40+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran silahlı kuvvetleri

i̇ran

abd

hürmüz boğazı

abd

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İran, ABD'nin ülke içindeki stratejik tesislerine yönelik olası bir askeri saldırıya karşı sert bir uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı olduğu Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfağhari, Washington'un saldırı tehdidini hayata geçirmesi halinde Orta Doğu'da ayakta kalan tüm kritik altyapının İran'ın hedefi olacağını söyledi.İran devlet televizyonu ve radyosunun aktardığı açıklamada Zolfağhari, "ABD'nin İran altyapısına yönelik saldırı tehdidi gerçekleşirse, bölgede ayakta kalan tüm altyapı İran Silahlı Kuvvetleri'nin yıkıcı darbelerine maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı mesajıİran askeri komutanlığı açıklamasında, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. Açıklamada, ABD'nin boğazla ilgili gelişmelere müdahalesine izin verilmeyeceği belirtilerek, İran'ın bölgedeki askeri ve deniz güvenliği konusundaki kararlılığı yinelendi.Trump: Tahran'a yeni süre verilmeyecekABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Washington'un İran'a müzakerelere yeniden başlaması için yeni bir süre tanımayacağını söyledi. Trump'ın açıklaması, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik gerilimin daha da tırmandığı bir dönemde geldi.Karşılıklı saldırılar gerilimi artırdıBölgede tansiyon, 8 Temmuz'dan bu yana karşılıklı askeri operasyonlarla yükseliyor. ABD ordusu, İran'a yönelik düzenlediği saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran kaynaklı eylemlere misilleme niteliği taşıdığını savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-suudi-arabistan-ve-kuveyte-askeri-techizat-satislarini-onayladi-1107296715.html

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