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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/irandan-abdye-sert-uyari-saldiri-olursa-ortadogudaki-tum-altyapiyi-hedef-aliriz-1107298819.html
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız
Sputnik Türkiye
İran, ABD'nin ülke içindeki tesislerine yönelik olası bir saldırısına sert yanıt vereceğini açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı halinde Orta Doğu'daki... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:40+0300
2026-07-16T11:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran silahlı kuvvetleri
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
abd
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İran, ABD'nin ülke içindeki stratejik tesislerine yönelik olası bir askeri saldırıya karşı sert bir uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı olduğu Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfağhari, Washington'un saldırı tehdidini hayata geçirmesi halinde Orta Doğu'da ayakta kalan tüm kritik altyapının İran'ın hedefi olacağını söyledi.İran devlet televizyonu ve radyosunun aktardığı açıklamada Zolfağhari, "ABD'nin İran altyapısına yönelik saldırı tehdidi gerçekleşirse, bölgede ayakta kalan tüm altyapı İran Silahlı Kuvvetleri'nin yıkıcı darbelerine maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı mesajıİran askeri komutanlığı açıklamasında, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. Açıklamada, ABD'nin boğazla ilgili gelişmelere müdahalesine izin verilmeyeceği belirtilerek, İran'ın bölgedeki askeri ve deniz güvenliği konusundaki kararlılığı yinelendi.Trump: Tahran'a yeni süre verilmeyecekABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Washington'un İran'a müzakerelere yeniden başlaması için yeni bir süre tanımayacağını söyledi. Trump'ın açıklaması, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik gerilimin daha da tırmandığı bir dönemde geldi.Karşılıklı saldırılar gerilimi artırdıBölgede tansiyon, 8 Temmuz'dan bu yana karşılıklı askeri operasyonlarla yükseliyor. ABD ordusu, İran'a yönelik düzenlediği saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran kaynaklı eylemlere misilleme niteliği taşıdığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-suudi-arabistan-ve-kuveyte-askeri-techizat-satislarini-onayladi-1107296715.html
i̇ran
abd
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i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd
i̇ran silahlı kuvvetleri, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, abd

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız

11:40 16.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD bayrakları
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran, ABD'nin ülke içindeki tesislerine yönelik olası bir saldırısına sert yanıt vereceğini açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı halinde Orta Doğu'daki ABD bağlantılı altyapının hedef alınacağını duyururken, Hürmüz Boğazı konusunda da Washington'un müdahalesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Bölgede gerilim yeniden tırmanıyor.
İran, ABD'nin ülke içindeki stratejik tesislerine yönelik olası bir askeri saldırıya karşı sert bir uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bağlı olduğu Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zolfağhari, Washington'un saldırı tehdidini hayata geçirmesi halinde Orta Doğu'da ayakta kalan tüm kritik altyapının İran'ın hedefi olacağını söyledi.
İran devlet televizyonu ve radyosunun aktardığı açıklamada Zolfağhari, "ABD'nin İran altyapısına yönelik saldırı tehdidi gerçekleşirse, bölgede ayakta kalan tüm altyapı İran Silahlı Kuvvetleri'nin yıkıcı darbelerine maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı mesajı

İran askeri komutanlığı açıklamasında, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı konusunda da dikkat çeken bir mesaj verdi. Açıklamada, ABD'nin boğazla ilgili gelişmelere müdahalesine izin verilmeyeceği belirtilerek, İran'ın bölgedeki askeri ve deniz güvenliği konusundaki kararlılığı yinelendi.

Trump: Tahran'a yeni süre verilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, Washington'un İran'a müzakerelere yeniden başlaması için yeni bir süre tanımayacağını söyledi. Trump'ın açıklaması, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik gerilimin daha da tırmandığı bir dönemde geldi.

Karşılıklı saldırılar gerilimi artırdı

Bölgede tansiyon, 8 Temmuz'dan bu yana karşılıklı askeri operasyonlarla yükseliyor. ABD ordusu, İran'a yönelik düzenlediği saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran kaynaklı eylemlere misilleme niteliği taşıdığını savundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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