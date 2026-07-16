https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-suudi-arabistan-ve-kuveyte-askeri-techizat-satislarini-onayladi-1107296715.html
ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e askeri teçhizat satışlarını onayladı
ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e askeri teçhizat satışlarını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 1,96 milyar dolarlık, Kuveyt'e ise 484 milyon dolarlık olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T10:50+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Suudi Arabistan'a 1,96 milyar dolar değerinde "Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri (APKWS-II)" ve ilgili teçhizatın satılmasına onay verildiği belirtildi.Paketin Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri'nin yanı sıra savaş başlıkları, roket motorları, yedek parçalar, eğitim ekipmanları ve lojistik destek gibi hizmetleri de kapsadığı ifade edilen açıklamada, ana yüklenicinin "New Hampshire eyaletinin Nashua kentinde bulunan BAE Systems" olacağı belirtildi.Açıklamada, "Önerilen satış, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan ancak NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.Kuveyt'e 484 milyon dolar değerinde olası askeri teçhizat satışıABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuveyt'e olası askeri teçhizat satışı hakkında yapılan açıklamada ise söz konusu paketin C-17 nakliye uçaklarının bakım ve idamesi kapsamında uçak parçaları, haberleşme ekipmanları, yazılım desteği, teknik dokümantasyon, eğitim ve lojistik hizmetleri kapsadığı vurgulandı.Paketin 484 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, ana yüklenicinin Virginia eyaletinin Arlington şehrinde bulunan The Boeing Company olacağı aktarıldı.Açıklamada, "Önerilen satış, Kuveyt’in C-17 filosunun operasyonel hazırlığını garanti altına alarak, ülkenin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracaktır." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-bolgedeki-saldiri-altyapisini-yok-etmeye-odaklanmis-durumdayiz-1107291281.html
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suudi arabistan, kuveyt, abd
suudi arabistan, kuveyt, abd
ABD, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e askeri teçhizat satışlarını onayladı
10:50 16.07.2026 (güncellendi: 10:52 16.07.2026)
ABD, Suudi Arabistan'a yaklaşık 1,96 milyar dolarlık, Kuveyt'e ise 484 milyon dolarlık olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'a 1,96 milyar dolar değerinde "Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri (APKWS-II)" ve ilgili teçhizatın satılmasına onay verildiği belirtildi.
Paketin Gelişmiş Hassas Güdümlü Silah Sistemleri'nin yanı sıra savaş başlıkları, roket motorları, yedek parçalar, eğitim ekipmanları ve lojistik destek gibi hizmetleri de kapsadığı ifade edilen açıklamada, ana yüklenicinin "New Hampshire eyaletinin Nashua kentinde bulunan BAE Systems" olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Önerilen satış, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin itici gücü olan ancak NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.
Kuveyt'e 484 milyon dolar değerinde olası askeri teçhizat satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuveyt'e olası askeri teçhizat satışı hakkında yapılan açıklamada ise söz konusu paketin C-17 nakliye uçaklarının bakım ve idamesi kapsamında uçak parçaları, haberleşme ekipmanları, yazılım desteği, teknik dokümantasyon, eğitim ve lojistik hizmetleri kapsadığı vurgulandı.
Paketin 484 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen açıklamada, ana yüklenicinin Virginia eyaletinin Arlington şehrinde bulunan The Boeing Company olacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Önerilen satış, Kuveyt’in C-17 filosunun operasyonel hazırlığını garanti altına alarak, ülkenin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracaktır." ifadesi kullanıldı.