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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-medyasi-kesm-adasina-yeni-saldiri-duzenlendi-1107314095.html
İran medyası: Keşm Adası'na yeni saldırı düzenlendi
İran medyası: Keşm Adası'na yeni saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İran merkezli Mehr haber ajansı, "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" haberi geçti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T18:20+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
keşm adası
abd
saldırı
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İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.Keşm Adası hakkındaHürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html
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i̇ran, keşm adası, abd, saldırı
i̇ran, keşm adası, abd, saldırı

İran medyası: Keşm Adası'na yeni saldırı düzenlendi

18:20 16.07.2026 (güncellendi: 18:22 16.07.2026)
© Fotoğraf : NASAHürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası
Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : NASA
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Ayrıntılar geliyor
İran merkezli Mehr haber ajansı, "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" haberi geçti.
İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.

Keşm Adası hakkında

Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.
Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.
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