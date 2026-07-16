https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-medyasi-kesm-adasina-yeni-saldiri-duzenlendi-1107314095.html

İran medyası: Keşm Adası'na yeni saldırı düzenlendi

İran medyası: Keşm Adası'na yeni saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

İran merkezli Mehr haber ajansı, "ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarına saldırı düzenledi" haberi geçti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T18:20+0300

2026-07-16T18:20+0300

2026-07-16T18:22+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

keşm adası

abd

saldırı

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İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.Keşm Adası hakkındaHürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm, yaklaşık bin 50 kilometrekare yüzölçümü ile İran'ın ve bölgenin en büyük adası.Serbest ticaret bölgesi olarak kritik bir önemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html

i̇ran

keşm adası

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i̇ran, keşm adası, abd, saldırı