https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-bolgedeki-saldiri-altyapisini-yok-etmeye-odaklanmis-durumdayiz-1107291281.html
İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını hedef aldığını belirtti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T03:44+0300
2026-07-16T03:44+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Muhibbi, ABD'nin çatışmayı uzatarak bir yıpratma savaşına dönüştürmeyi hedeflememesi gerektiğini ifade ederek, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." ifadelerini kullandı.'Operasyonların odağında ABD'nin saldırı altyapısı var'İran'ın askeri operasyonlarının öncelikli hedefini de açıklayan Muhibbi, mevcut misillemelerin ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-hurmuz-bogazi-yakinlarina-saldiri-yeni-hava-operasyonu-basladi-1107290883.html
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abd, i̇ran
İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını hedef aldığını belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhibbi, ABD'nin çatışmayı uzatarak bir yıpratma savaşına dönüştürmeyi hedeflememesi gerektiğini ifade ederek, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." ifadelerini kullandı.
'Operasyonların odağında ABD'nin saldırı altyapısı var'
İran'ın askeri operasyonlarının öncelikli hedefini de açıklayan Muhibbi, mevcut misillemelerin ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.
Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.