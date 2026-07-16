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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-bolgedeki-saldiri-altyapisini-yok-etmeye-odaklanmis-durumdayiz-1107291281.html
İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını hedef aldığını belirtti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T03:44+0300
2026-07-16T03:44+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Muhibbi, ABD'nin çatışmayı uzatarak bir yıpratma savaşına dönüştürmeyi hedeflememesi gerektiğini ifade ederek, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." ifadelerini kullandı.'Operasyonların odağında ABD'nin saldırı altyapısı var'İran'ın askeri operasyonlarının öncelikli hedefini de açıklayan Muhibbi, mevcut misillemelerin ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-hurmuz-bogazi-yakinlarina-saldiri-yeni-hava-operasyonu-basladi-1107290883.html
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abd, i̇ran

İran: ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumdayız

03:44 16.07.2026
İran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, misilleme operasyonlarının ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını hedef aldığını belirtti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhibbi, ABD'nin çatışmayı uzatarak bir yıpratma savaşına dönüştürmeyi hedeflememesi gerektiğini ifade ederek, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." ifadelerini kullandı.

'Operasyonların odağında ABD'nin saldırı altyapısı var'

İran'ın askeri operasyonlarının öncelikli hedefini de açıklayan Muhibbi, mevcut misillemelerin ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını etkisiz hale getirmeye odaklandığını söyledi.
Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
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