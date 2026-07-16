https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-hurmuz-bogazi-yakinlarina-saldiri-yeni-hava-operasyonu-basladi-1107290883.html
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
Sputnik Türkiye
İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ın doğusunu hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T02:00+0300
2026-07-16T02:00+0300
2026-07-16T02:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediğini bildirdi.Habere göre saldırı, yerel saatle 01.27'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın doğusundaki bir noktayı hedef aldı.CENTCOM'dan yeni operasyon açıklamasıSaldırıya ilişkin ABD tarafından da açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu.Saldırının kapsamına, hedef alınan noktalara ve olası can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmî bir ayrıntı paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/trump-iran-cok-yakinda-yenilgiye-ugrayacak-1107290762.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d525c2635f7e8aa6b76380474c05a3d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ın doğusunu hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediğini bildirdi.
Habere göre saldırı, yerel saatle 01.27'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın doğusundaki bir noktayı hedef aldı.
CENTCOM'dan yeni operasyon açıklaması
Saldırıya ilişkin ABD tarafından da açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
Saldırının kapsamına, hedef alınan noktalara ve olası can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmî bir ayrıntı paylaşılmadı.