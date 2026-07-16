https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-hurmuz-bogazi-yakinlarina-saldiri-yeni-hava-operasyonu-basladi-1107290883.html

ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı

ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı

Sputnik Türkiye

İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ın doğusunu hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T02:00+0300

2026-07-16T02:00+0300

2026-07-16T02:00+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediğini bildirdi.Habere göre saldırı, yerel saatle 01.27'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın doğusundaki bir noktayı hedef aldı.CENTCOM'dan yeni operasyon açıklamasıSaldırıya ilişkin ABD tarafından da açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu.Saldırının kapsamına, hedef alınan noktalara ve olası can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmî bir ayrıntı paylaşılmadı.

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i̇ran

hürmüz boğazı

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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)