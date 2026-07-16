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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdden-hurmuz-bogazi-yakinlarina-saldiri-yeni-hava-operasyonu-basladi-1107290883.html
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı
Sputnik Türkiye
İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ın doğusunu hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T02:00+0300
2026-07-16T02:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediğini bildirdi.Habere göre saldırı, yerel saatle 01.27'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın doğusundaki bir noktayı hedef aldı.CENTCOM'dan yeni operasyon açıklamasıSaldırıya ilişkin ABD tarafından da açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu.Saldırının kapsamına, hedef alınan noktalara ve olası can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmî bir ayrıntı paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/trump-iran-cok-yakinda-yenilgiye-ugrayacak-1107290762.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ABD'den Hürmüz Boğazı yakınlarına saldırı: Yeni hava operasyonu başladı

02:00 16.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ın doğusunu hedef aldığını duyurdu. Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını açıkladı.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediğini bildirdi.
Habere göre saldırı, yerel saatle 01.27'de Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın doğusundaki bir noktayı hedef aldı.

CENTCOM'dan yeni operasyon açıklaması

Saldırıya ilişkin ABD tarafından da açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgasının başlatıldığını duyurdu.
Saldırının kapsamına, hedef alınan noktalara ve olası can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmî bir ayrıntı paylaşılmadı.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump: İran çok yakında yenilgiye uğrayacak
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