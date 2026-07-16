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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-ahvazdaki-cocuk-kanser-hastanesi-cevresine-saldirisi-savas-sucudur-1107308002.html
İran: ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı savaş suçudur
İran: ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı savaş suçudur
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki çocuk kanser tedavi merkezi çevresine düzenlediği saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirerek... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T15:56+0300
2026-07-16T15:56+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇smail bekayi
i̇srail
i̇ran
ahvaz
saldırı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki Şehid Bekayi Çocuk Kanser Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bekayi, saldırının ardından hastanenin tahliye edildiğini belirterek olayı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.Bekayi, saldırının İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırılarını hatırlattığını belirterek, kanser tedavisi gören 211 çocuğun güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiğini ifade etti.'Çocuklara yönelik alçakça bir savaş suçu'İranlı sözcü açıklamasında, "Bu, insanlığın en masum varlıklarına, hayatları için cesurca mücadele eden çocuklara yönelik alçakça bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bekayi, insan hakları konusunda açıklamalar yapan ülkelerin hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları görmezden gelerek ahlaki güvenilirliklerini yitirdiğini savundu.Öte yandan Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah bazı hastaların yeniden hastaneye dönmesiyle birlikte Şehid Bekayi Hastanesi'nin faaliyetlerine yeniden başladığı ve hasta kabulünün sürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/bati-basini-abd-irandaki-okul-saldirisinda-istihbarat-uyarilarini-dikkate-almadi-1107096181.html
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ortadoğu, i̇smail bekayi, i̇srail, i̇ran, ahvaz, saldırı
ortadoğu, i̇smail bekayi, i̇srail, i̇ran, ahvaz, saldırı

İran: ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı savaş suçudur

15:56 16.07.2026
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki çocuk kanser tedavi merkezi çevresine düzenlediği saldırıyı 'savaş suçu' olarak nitelendirerek tepki gösterdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki Şehid Bekayi Çocuk Kanser Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bekayi, saldırının ardından hastanenin tahliye edildiğini belirterek olayı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.
Bekayi, saldırının İsrail'in sağlık tesislerine yönelik saldırılarını hatırlattığını belirterek, kanser tedavisi gören 211 çocuğun güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiğini ifade etti.

'Çocuklara yönelik alçakça bir savaş suçu'

İranlı sözcü açıklamasında, "Bu, insanlığın en masum varlıklarına, hayatları için cesurca mücadele eden çocuklara yönelik alçakça bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.
Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Bekayi, insan hakları konusunda açıklamalar yapan ülkelerin hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıları görmezden gelerek ahlaki güvenilirliklerini yitirdiğini savundu.
Öte yandan Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah bazı hastaların yeniden hastaneye dönmesiyle birlikte Şehid Bekayi Hastanesi'nin faaliyetlerine yeniden başladığı ve hasta kabulünün sürdüğü ifade edildi.
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