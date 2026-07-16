https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ioc-ab-ulkelerinin-taleplerine-ragmen-rusyaya-yonelik-pozisyon-degismeyecek-1107313075.html
IOC: AB ülkelerinin taleplerine rağmen Rusya’ya yönelik pozisyon değişmeyecek
IOC: AB ülkelerinin taleplerine rağmen Rusya’ya yönelik pozisyon değişmeyecek
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dokuz AB ülkesinin, Rus sporcuları müsabakalara kabul eden kurumların finansmanının durdurulması talebine rağmen... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T18:00+0300
2026-07-16T18:00+0300
2026-07-16T18:00+0300
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dokuz Avrupa Birliği (AB) ülkesinin baskısına rağmen Rusya’ya yönelik mevcut pozisyonunu değiştirmeyeceğini duyurdu. Söz konusu ülkeler, Rus sporcuları uluslararası müsabakalara kabul eden spor örgütlerine yönelik AB fonlarının kesilmesini talep etmişti.IOC Yürütme Kurulu, 7 Temmuz’da aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) statüsünü geçici olarak yeniden tesis etmiş ve uluslararası federasyonlara, Rus sporcuların müsabakalara katılımını kısıtlamaya yönelik önceki tavsiyeleri yürürlükten kaldırmıştı.Bu kararın ardından Estonya, sekiz ortak ülkeyle birlikte AB’nin spor komiseri Glenn Micallef’e başvurarak, Rus sporcuları yarışmalara kabul eden spor kuruluşlarının artık finanse edilmemesini talep etti.IOC ise baskılara rağmen duruşunu korudu. Kurumdan Reuters'a yapılan açıklamada, “IOC, mevcut jeopolitik ortamın karmaşık gerçeklerini ve sonuçlarını dikkate almak zorunda. Dünyaya umut veren, değer temelli ve gerçekten küresel bir spor platformunu koruma misyonumuza sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iocnin-resmi-sitesinde-rusya-bolumu-yeniden-acildi-1107252821.html
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, avrupa birliği, ab, estonya, rusya olimpiyat komitesi
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya, avrupa birliği, ab, estonya, rusya olimpiyat komitesi
IOC: AB ülkelerinin taleplerine rağmen Rusya’ya yönelik pozisyon değişmeyecek
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dokuz AB ülkesinin, Rus sporcuları müsabakalara kabul eden kurumların finansmanının durdurulması talebine rağmen Rusya’ya ilişkin mevcut tutumunu koruyacağını açıkladı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), dokuz Avrupa Birliği (AB) ülkesinin baskısına rağmen Rusya’ya yönelik mevcut pozisyonunu değiştirmeyeceğini duyurdu. Söz konusu ülkeler, Rus sporcuları uluslararası müsabakalara kabul eden spor örgütlerine yönelik AB fonlarının kesilmesini talep etmişti.
IOC Yürütme Kurulu, 7 Temmuz’da aldığı kararla Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) statüsünü geçici olarak yeniden tesis etmiş ve uluslararası federasyonlara, Rus sporcuların müsabakalara katılımını kısıtlamaya yönelik önceki tavsiyeleri yürürlükten kaldırmıştı.
Bu kararın ardından Estonya, sekiz ortak ülkeyle birlikte AB’nin spor komiseri Glenn Micallef’e başvurarak, Rus sporcuları yarışmalara kabul eden spor kuruluşlarının artık finanse edilmemesini talep etti.
IOC ise baskılara rağmen duruşunu korudu. Kurumdan Reuters'a yapılan açıklamada, “IOC, mevcut jeopolitik ortamın karmaşık gerçeklerini ve sonuçlarını dikkate almak zorunda. Dünyaya umut veren, değer temelli ve gerçekten küresel bir spor platformunu koruma misyonumuza sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız” ifadelerine yer verildi.