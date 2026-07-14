https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/iocnin-resmi-sitesinde-rusya-bolumu-yeniden-acildi-1107252821.html
IOC'nin resmi sitesinde Rusya bölümü yeniden açıldı
IOC'nin resmi sitesinde Rusya bölümü yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ekim 2023’te askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) üyeliğini 7 Temmuz’da yeniden tanımasının ardından... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T21:01+0300
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi internet sitesinde Rusya’ya ayrılan bölüm, 2023’ten bu yana ilk kez yeniden aktif hale getirildi.IOC sitesindeki ilgili sayfada Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) adresi, resmi internet sitesi ile birlikte Komite Başkanı Mihail Degtyaryov ve Genel Sekreter Viktor Berezov’un isimleri yer alıyor.Ekim 2023’te IOC, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin “olimpiyat konseylerinin” Rusya Olimpiyat Komitesi yapısına dahil edilmesini gerekçe göstererek ROK’un üyeliğini bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştı.Ancak 7 Temmuz’da IOC İcra Kurulu, Rusya Olimpiyat Komitesi’nin üyeliğinin yeniden tesis edilmesine karar vererek Rus sporcular üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması yönünde tavsiyede bulundu. Bu kararın ardından, IOC’nin resmi sayfasında Rusya ile ilgili bölüm de yeniden erişime açılmış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/kuralsiz-oyun-siyaset-uluslararasi-sporu-nasil-alt-etmeye-calisiyor-1107144902.html
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uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya, olimpiyat komitesi, donetsk, herson
uluslararası olimpiyat komitesi (ioc), rusya olimpiyat komitesi (roc), rusya, olimpiyat komitesi, donetsk, herson
IOC'nin resmi sitesinde Rusya bölümü yeniden açıldı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Ekim 2023’te askıya aldığı Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) üyeliğini 7 Temmuz’da yeniden tanımasının ardından, Rusya’ya ayrılan bölüm komitenin resmi internet sitesinde tekrar erişime açıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi internet sitesinde Rusya’ya ayrılan bölüm, 2023’ten bu yana ilk kez yeniden aktif hale getirildi.
IOC sitesindeki ilgili sayfada Rusya Olimpiyat Komitesi’nin (ROK) adresi, resmi internet sitesi ile birlikte Komite Başkanı Mihail Degtyaryov ve Genel Sekreter Viktor Berezov’un isimleri yer alıyor.
Ekim 2023’te IOC, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin “olimpiyat konseylerinin” Rusya Olimpiyat Komitesi yapısına dahil edilmesini gerekçe göstererek ROK’un üyeliğini bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştı.
Ancak 7 Temmuz’da IOC İcra Kurulu, Rusya Olimpiyat Komitesi’nin üyeliğinin yeniden tesis edilmesine karar vererek Rus sporcular üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması yönünde tavsiyede bulundu. Bu kararın ardından, IOC’nin resmi sayfasında Rusya ile ilgili bölüm de yeniden erişime açılmış oldu.