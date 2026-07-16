https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/hamaneyin-basdanismani-hurmuz-bogazi-irana-aittir-hicbir-guc-iranin-egemenliginden-alamaz-1107294697.html
Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiçbir güç İran'ın egemenliğinden alamaz
Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiçbir güç İran'ın egemenliğinden alamaz
Sputnik Türkiye
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu belirtti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T09:18+0300
2026-07-16T09:18+0300
2026-07-16T09:18+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin hedefindeki Hürmüz Boğazı hakkında açıklamada bulundu. İran liderinin başdanışmanı konuşmasında şunları kaydetti:Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, son açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin İran tarafından 'tehdit edildiğini' ileri sürerek Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelinde çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-bolgedeki-saldiri-altyapisini-yok-etmeye-odaklanmis-durumdayiz-1107291281.html
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
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ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
Hamaney'in Başdanışmanı: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiçbir güç İran'ın egemenliğinden alamaz
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Hürmüz Boğazı'nın İran'ın egemenliği altında olduğunu belirtti.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin hedefindeki Hürmüz Boğazı hakkında açıklamada bulundu. İran liderinin başdanışmanı konuşmasında şunları kaydetti:
Hürmüz Boğazı İran'a aittir ve dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz. Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır.
Öte yandan, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. CENTCOM, son açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin İran tarafından 'tehdit edildiğini' ileri sürerek Bender Abbas dahil olmak üzere İran genelinde çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini aktarmıştı.