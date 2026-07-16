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Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.Şüpheli operasyonla gözaltına alındıPolis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında D.G. (29) gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Hakimlik tutuklama kararı verdiAdliyeye çıkarılan D.G., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.Olay güvenlik kamerasına yansımıştıOlay, 15 Temmuz'da Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.Görüntülerde, motosikletten inen kişinin kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anlar yer alıyordu.
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kedi, tekme
kedi, tekme

Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı

14:53 16.07.2026
© AAKediye tekme atan şüpheli
Kediye tekme atan şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri D.G. (29)'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüpheli operasyonla gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında D.G. (29) gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik tutuklama kararı verdi

Adliyeye çıkarılan D.G., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansımıştı

Olay, 15 Temmuz'da Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
Görüntülerde, motosikletten inen kişinin kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anlar yer alıyordu.
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