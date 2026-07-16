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Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T14:53+0300
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2026-07-16T14:53+0300
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Yapılan incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.Şüpheli operasyonla gözaltına alındıPolis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında D.G. (29) gözaltına alındı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Hakimlik tutuklama kararı verdiAdliyeye çıkarılan D.G., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.Olay güvenlik kamerasına yansımıştıOlay, 15 Temmuz'da Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.Görüntülerde, motosikletten inen kişinin kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anlar yer alıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bolgede-o-gece-gorevli-olan-tum-zirhli-araclar-tek-tek-1107305850.html
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kedi, tekme
Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası yakalandı: Kediye tekme atan şüpheli tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaldırımdaki kediye tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri D.G. (29)'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletten indikten sonra kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anların yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüpheli operasyonla gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında D.G. (29) gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik tutuklama kararı verdi
Adliyeye çıkarılan D.G., sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.
Olay güvenlik kamerasına yansımıştı
Olay, 15 Temmuz'da Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
Görüntülerde, motosikletten inen kişinin kaldırıma çıkan kediye tekme attığı anlar yer alıyordu.