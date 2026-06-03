https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kilit-isim-umut-altas-turkiyeye-iade-edilecek-1106225024.html
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek
Sputnik Türkiye
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında Türkiye'ye iade kararı çıktı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T14:49+0300
2026-06-03T14:49+0300
2026-06-03T15:52+0300
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre soruşturmanın kilit ismi olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.Kırmızı bülten çıkarılmıştı Hakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın iadesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-abdde-yakalanan-umut-altas-hakim-karsisina-cikacak-1106005697.html
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gülistan doku, umut altaş, abd
gülistan doku, umut altaş, abd
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek
14:49 03.06.2026 (güncellendi: 15:52 03.06.2026)
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında Türkiye'ye iade kararı çıktı.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre soruşturmanın kilit ismi olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.
Kırmızı bülten çıkarılmıştı
Hakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın iadesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor.