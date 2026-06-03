https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kilit-isim-umut-altas-turkiyeye-iade-edilecek-1106225024.html

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Kilit isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan ve ABD'de bulunan Umut Altaş hakkında Türkiye'ye iade kararı çıktı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T14:49+0300

2026-06-03T14:49+0300

2026-06-03T15:52+0300

türki̇ye

gülistan doku

umut altaş

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre soruşturmanın kilit ismi olan ve ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.Kırmızı bülten çıkarılmıştı Hakkında Gülistan Doku soruşturması nedeniyle 21 Nisan'da kırmızı bülten çıkarılan ve ABD'de yakalanan firari Umut Altaş'ın iadesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-abdde-yakalanan-umut-altas-hakim-karsisina-cikacak-1106005697.html

türki̇ye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gülistan doku, umut altaş, abd