https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/2026-dunya-kupasinda-finalin-adi-ispanya-arjantin-1107290265.html

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin

2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin İngiltere’yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı ve İspanya’nın rakibi oldu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T00:12+0300

2026-07-16T00:12+0300

2026-07-16T00:58+0300

spor

dünya kupası

arjantin

i̇spanya

i̇ngiltere

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 1-0 geriden gelip Fernandez ve Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu.2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı geçerek şampiyon olan Arjantin, 2026'da da finale yükselmeyi başardı. Son 2 Dünya Kupası'nda final bileti alan Arjantin 2014'te de Almanya ile final oynamıştı.Arjantin bu sonuçla son 4 Dünya Kupası'nda 3. kez finale yükselmeyi başardı.Dünya Kupası'ndaki 6. randevuyu Arjantin kazandıİngiltere ve Arjantin'in, Dünya Kupası tarihindeki 6. randevusunda gülen Arjantin oldu. Güney Amerika temsilcisi bu sonuçla İngiltere'ye karşı Dünya Kupası'nda 3. galibiyetini elde etti.İki ekip arasındaki ilk maç Şili'de düzenlenen 1962 Dünya Kupası'nda oynandı. Aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere 3-1 kazandı. Grup maçlarının ardından İngiltere çeyrek finale yükselirken Arjantin ise organizasyondan elendi.İki ülke 1966'da İngiltere'de yapılan Dünya Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. İngiltere bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı.İngiltere ile Arjantin arasında 40 yıldır tartışması bitmeyen mücadele ise 1986 Meksika'da oynandı. Grup maçlarının ardından Arjantin, Uruguay'ı elerken İngiltere ise Paraguay'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Diego Maradona önce eliyle gol attı, sonra 6 kişiyi çalımlayıp takımını 2-0 öne geçirdi. Arjantin mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, turnuvayı da şampiyon olarak tamamladı.1986'da oynanan tartışmalı maçın ardından iki takım ilk kez 1998 yılında Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda rakip oldu. Grup maçlarının ardından son 16 turunda eşleşen Arjantin ve İngiltere, normal süre ve uzatma dakikalarını 2-2 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında Arjantin rakibine 4-3 üstünlük kurarak turu geçen taraf oldu.Arjantin ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda son rakip olduğu mücadele ise 2002 yılında oynandı. Güney Kore ve Japonya'nın düzenlediği organizasyonda aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesini İngiltere, Beckham'ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla İngiltere gruptan çıkarken, Arjantin ise organizasyona veda etti.İki takım arasında oynanan son maç ise hazırlık mücadelesiydi. 12 Kasım 2005'te oynanan mücadelede İngiltere rakibini 3-2 mağlup etmişti.

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