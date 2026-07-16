https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dr-demirtastan-naci-gorurun-tez-zamanda-deprem-bekliyoruz-aciklamasina-tepki-deprem-bilimi-bu-kadar-1107312445.html
Dr. Demirtaş'tan Naci Görür'ün 'tez zamanda deprem bekliyoruz' açıklamasına tepki: Deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz
Dr. Demirtaş'tan Naci Görür'ün 'tez zamanda deprem bekliyoruz' açıklamasına tepki: Deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Naci Görür'ün "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz' açıklamasına Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, 'Ne alaka, deprem bilimi hiç bu kadar... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:35+0300
2026-07-16T17:35+0300
2026-07-16T17:35+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
dr. ramazan demirtaş
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Küçükkuyu Fayı üzerindeki deprem sonrasında sosyal medyasından 'Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz' açıklaması yapan Prof. Dr. Naci Görür'ün bu sözlerine Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş tepki gösterdi. Dr. Demirtaş, "Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti, deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz' sözleriyle tepki gösterdi. Ne alaka ? Kel alaka diyerek tepki gösterdiDr. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Tez zamanda deprem bekliyoruz dediği Marmara kuzey kolu Kumburgaz-Adalar segmenti (segmantasyon da doğru değil) ile 3.9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 km var. Ne ALAKA ? KEL ALAKA Deprem bilimi hiç bu kadar ZULÜM görmemişti.Deprem bilimi bu kadar UCUZ olamaz ! Midilli'nin 20 km BKB'sı; Ayvacık 38 km GB'sı, Kuzey Ege, Skyros-Edremit Çukurluğu'nda; Kuzey kolun 280-300 km GB'sında 15.07.2026 22:15 ML=3.9'lık küçük bir deprem oluyor "Tez zamanda deprem bekliyoruz" kel alaka bir açıklama TT oluyor."Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz. "Biz" kim-ler ? "Tez zaman" ne demek ? (Ne kadar TEZ?). Midilli batısındaki 3.9'luk deprem ile 300 km uzaklıktaki kuzey kol arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Trajikomik bir açıklama."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
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naci görür, deprem, dr. ramazan demirtaş
naci görür, deprem, dr. ramazan demirtaş
Dr. Demirtaş'tan Naci Görür'ün 'tez zamanda deprem bekliyoruz' açıklamasına tepki: Deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz
Prof. Dr. Naci Görür'ün "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz' açıklamasına Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, 'Ne alaka, deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti' sözleriyle tepki gösterdi.
Küçükkuyu Fayı üzerindeki deprem sonrasında sosyal medyasından 'Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz' açıklaması yapan Prof. Dr. Naci Görür'ün bu sözlerine Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş tepki gösterdi. Dr. Demirtaş, "Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti, deprem bilimi bu kadar ucuz olamaz' sözleriyle tepki gösterdi.
Ne alaka ? Kel alaka diyerek tepki gösterdi
Dr. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Tez zamanda deprem bekliyoruz dediği Marmara kuzey kolu Kumburgaz-Adalar segmenti (segmantasyon da doğru değil) ile 3.9 depreminin olduğu Skyros-Edremit havzası arasında 280-300 km var. Ne ALAKA ? KEL ALAKA Deprem bilimi hiç bu kadar ZULÜM görmemişti.
Deprem bilimi bu kadar UCUZ olamaz ! Midilli'nin 20 km BKB'sı; Ayvacık 38 km GB'sı, Kuzey Ege, Skyros-Edremit Çukurluğu'nda; Kuzey kolun 280-300 km GB'sında 15.07.2026 22:15 ML=3.9'lık küçük bir deprem oluyor "Tez zamanda deprem bekliyoruz" kel alaka bir açıklama TT oluyor."
Marmara Bölgesi geriliyor. Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz. "Biz" kim-ler ? "Tez zaman" ne demek ? (Ne kadar TEZ?). Midilli batısındaki 3.9'luk deprem ile 300 km uzaklıktaki kuzey kol arasında nasıl bir bağlantı kurdunuz? Trajikomik bir açıklama."