https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dubaide-patlama-sesleri-duyuldu-iranda-bender-abbas-ve-kesm-vuruldu-1107316378.html
Dubai yetkilileri patlama haberini yalanladı, İran'da Bender Abbas ve Keşm vuruldu
Dubai yetkilileri patlama haberini yalanladı, İran'da Bender Abbas ve Keşm vuruldu
Sputnik Türkiye
Reuters'ın son dakika haberlerine göre Dubai'de patlama sesleri duyuldu. Dubai Medya Sözcülüğü, kentte patlama olduğuna dair haberleri yalanladı. İran medyası... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T19:38+0300
2026-07-16T19:38+0300
2026-07-16T19:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
dubai
patlama
i̇ran
ortadoğu
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İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, ABD füzeleri İran'ın Bandar Abbas kenti yakınlarındaki bazı noktalara isabet etti. İranlı sözcüden mesajİran Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran altyapısına yönelik saldırı tehdidini yerine getirmesi halinde, ülkenin Ortadoğu'daki ABD'nin "tüm altyapısını" yok edeceğini söylemişti.Askeri sözcü, "Güçlü İran Silahlı Kuvvetlerinin çelik darbeleriyle yok edilecek, sanki hiç var olmamış gibi, hiçbir iz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.Trump, salı günü Fox News'e verdiği bir röportajda, "müzakere masasına oturmadıkları takdirde" önümüzdeki hafta İran'ın tüm enerji santrallerini ve köprülerini "yok edeceklerini” söylemişti.Arakçi: ABD savaş suçları işliyorİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş suçları işlediğini belirterek, "hayati altyapıya" yönelik saldırıların ve köprüler ile enerji santrallerine yönelik tehditlerin "ABD'nin iktidar organının iğrenç suçlar işleme niyetini" gösterdiğini söyledi.Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Arakçi, ABD saldırılarının "şüphesiz Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali" olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kuveytte-alarm-hava-savunma-sistemleri-iran-ihalarina-karsi-devreye-alindi-1107306004.html
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dubai, patlama, i̇ran, ortadoğu
dubai, patlama, i̇ran, ortadoğu
Dubai yetkilileri patlama haberini yalanladı, İran'da Bender Abbas ve Keşm vuruldu
19:38 16.07.2026 (güncellendi: 19:53 16.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Reuters'ın son dakika haberlerine göre Dubai'de patlama sesleri duyuldu. Dubai Medya Sözcülüğü, kentte patlama olduğuna dair haberleri yalanladı. İran medyası ise ülkede Bender Abbas ve Keşm adasının vurulduğunu duyurdu.
İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, ABD füzeleri İran'ın Bandar Abbas kenti yakınlarındaki bazı noktalara isabet etti.
İran Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran altyapısına yönelik saldırı tehdidini yerine getirmesi halinde, ülkenin Ortadoğu'daki ABD'nin "tüm altyapısını" yok edeceğini söylemişti.
Askeri sözcü, "Güçlü İran Silahlı Kuvvetlerinin çelik darbeleriyle yok edilecek, sanki hiç var olmamış gibi, hiçbir iz kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, salı günü Fox News'e verdiği bir röportajda, "müzakere masasına oturmadıkları takdirde" önümüzdeki hafta İran'ın tüm enerji santrallerini ve köprülerini "yok edeceklerini” söylemişti.
Arakçi: ABD savaş suçları işliyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş suçları işlediğini belirterek, "hayati altyapıya" yönelik saldırıların ve köprüler ile enerji santrallerine yönelik tehditlerin "ABD'nin iktidar organının iğrenç suçlar işleme niyetini" gösterdiğini söyledi.
Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Arakçi, ABD saldırılarının "şüphesiz Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali" olduğunu belirtti.