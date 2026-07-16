https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/besiktasta-polis-noktasina-saldiri-sorusturmasi-14-supheli-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107315040.html
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı soruşturması: 14 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı soruşturması: 14 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısında 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 37... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T18:42+0300
2026-07-16T18:42+0300
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Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüphelilerin, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 37 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/besiktasta-polis-noktasina-saldiriya-iliskin-gozaltina-alinan-saldirgan-tutuklandi-1105347122.html
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türkiye, polis, polis memuru, polis merkezi, i̇srail, konsolosluk, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri
türkiye, polis, polis memuru, polis merkezi, i̇srail, konsolosluk, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terör eylemi, terör suçu, terör örgütleri
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı soruşturması: 14 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
18:42 16.07.2026 (güncellendi: 18:43 16.07.2026)
Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik terör saldırısında 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 37 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edilirken, iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüphelilerin, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 37 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.