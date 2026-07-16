https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dev-bir-buzdagi-gronlandin-guneyine-dogru-yol-aliyor--1107315162.html

Dev bir buzdağı Grönland’ın güneyine doğru yol alıyor

Dev bir buzdağı Grönland’ın güneyine doğru yol alıyor

Sputnik Türkiye

5.7 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev “tablo buzdağı”, Doğu Grönland kıyısı boyunca bin 200 kilometreden fazla yol kat ettikten sonra güneye ilerliyor.

2026-07-16T18:43+0300

2026-07-16T18:43+0300

2026-07-16T18:43+0300

yaşam

grönland

buz kütlesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/10/1107314884_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_771268493432dd34cb154d8ec9443f18.jpg

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nün (DMI) Buz Servisi, Doğu Grönland kıyıları boyunca sürüklenen dev bir buzdağının yeni bir aşamaya girdiğini duyurdu. Buzdağının önümüzdeki günlerde pak buzundan ayrılarak Tasiilaq bölgesine doğru ilerlemesi bekleniyor. Rüzgar ve akıntılarla Cape Farewell (Hoşça Kal Burnu) etrafından dolaşarak inebileceği belirtiliyor.Nadir görülen dev buzdağıBu tür 3 ila 6 kilometre büyüklüğündeki dev tablo buzdağlarına her 2-3 yılda bir rastlandığını belirten Light, normalde Güney Grönland'a ulaşan buzdağlarının genellikle 200-500 metre arasında olduğunu hatırlattı.Buzdağı, 10-25 metre yüksekliğinde su üstünde görünen kısmı ile dikkat çekici bir görünüme sahip. Ancak asıl hacmi su altında; tahmini 200 metre derinliğe ulaşıyor. Yaklaşık 5.7 km’ye 4 km boyutlarındaki bu dev kütle, düz üst yüzeyi ve dik buz duvarlarıyla klasik bir “tablo buzdağı” özelliği taşıyor.Buzdağının hikayesiBuzdağı, 2023/2024 kışında Nioghalvfjerdsfjorden Buzulu’ndan koptu. Fransa Adası (Ile de France) yakınlarında sıkı buz içinde hapsoldu. Bu kış buzların çözülmesiyle birlikte Doğu Grönland kıyısı boyunca pak buz ile birlikte güneye sürüklenmeye başladı.Uydu görüntüleri sayesinde DMI Buz Servisi, buzdağının konumunu sürekli takip ediyor. Bu veriler, Grönland sularında seyreden kruvaziyer gemileri, kargo gemileri ve yerel tekneler için hazırlanan buz haritalarına işleniyor. Buz haritaları, deniz trafiğinin güvenli seyretmesi için kritik önem taşıyor.Neredeyse hiç görülmüyordu2000’li yıllara kadar Doğu Grönland kıyılarında bu tür büyük tablo buzdağları neredeyse hiç görülmüyordu. Çünkü bu buzulların doğduğu 79. Fiyort, yıl boyunca kalın sabit buzla kaplıydı. Ancak iklim değişikliğiyle birlikte ısınan hava koşulları, dev buz kütlelerinin kopup sürüklenmesine daha sık zemin hazırlıyor. Artık her 2-4 yılda bir bu tür büyük buzdağlarının serbest kaldığı gözlemleniyor.DMI Buz Servisi, büyük buzdağlarının özellikle yaz aylarında gemi trafiği için önemli tehlike oluşturduğunu ve takip çalışmalarının bu nedenle aralıksız devam ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/italyayi-ikiye-bolen-soygun-iktidar-partilerinden-soygunculari-olduren-kuyumcu-icin-af-cagrisi-1107307776.html

grönland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

grönland, buz kütlesi