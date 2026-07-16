https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/deneysel-hucre-tedavisi-olumcul-beyin-kanseri-olan-4-cocuk-yillardir-hayatta-1107306160.html

Deneysel hücre tedavisi: Ölümcül beyin kanseri olan 4 çocuk yıllardır hayatta

Deneysel hücre tedavisi: Ölümcül beyin kanseri olan 4 çocuk yıllardır hayatta

Sputnik Türkiye

Faz 1 klinik araştırmasında tedavi edilen dört çocuk, yıllar sonra hala yaşamını sürdürüyor. Bu çocuklardan üçünde ise hastalığa dair herhangi bir belirtiye rastlanmadı.

2026-07-16T14:31+0300

2026-07-16T14:31+0300

2026-07-16T14:31+0300

sağlik

çocuk

kanser

beyin kanseri

araştırma

umut

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ABD'nin başkenti Washington DC’deki Children’s National Hastanesi'nden araştırmacılar, standart tedavilere yanıt vermeyen ya da yeni tanı alan toplam 33 çocuk ve genç yetişkine, ‘tümör ilişkili antijen T hücre tedavisi (TAA-T)’ adı verilen deneysel immünoterapi uyguladı. Tedavide hastanın kendi kanından elde edilen T hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltılarak, beyin tümörlerinde sık görülen üç proteini hedef alacak şekilde yeniden programlandı. Daha sonra bu hücreler damar yoluyla hastaya geri verildi.Çalışmayı yürüten ekipten çocuk nöro-onkoloğu Eugene Hwang, "Bu çocuklar büyümeye devam ediyor. Bunu görmek gerçekten olağanüstü" değerlendirmesinde bulundu.Kan-beyin bariyerini aşabiliyorÇocukluk çağı beyin tümörlerinin tedavisi, tümörlerin beynin hayati işlevleri yöneten bölgelerinde bulunması nedeniyle büyük zorluk taşıyor. Cerrahi müdahale çoğu zaman mümkün olmazken, ilaçların kan-beyin bariyerini aşması da ciddi bir engel oluşturuyor.Araştırmacılar, geliştirilen T hücrelerinin damar yoluyla verilmesine rağmen kan dolaşımı üzerinden beyne ulaşarak tümörlerle savaşabildiğini belirtti.Üç çocukta hastalık tamamen kaybolduNature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada tedavinin ciddi yan etkiler oluşturmadığı ve yüksek dozlarda dahi güvenli olduğu bildirildi. En dikkat çekici sonuç ise bazı hastalarda elde edilen uzun süreli başarı oldu.Üç hastada sırasıyla yaklaşık 32, 41 ve 52 ay boyunca ek bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan hastalık belirtisi görülmedi. Bir başka hastada ise tümörün tamamen ortadan kalktığı ifade edildi.Araştırmacılar, bu sonuçların erken aşama bir güvenlik çalışmasına ait olduğunu ve tedavinin etkinliğinin daha geniş hasta gruplarında doğrulanması gerektiğini vurguluyor.Kişiselleştirilmiş tedavi dönemi başlıyorEkip, şimdi iki yeni klinik çalışma başlatmaya hazırlanıyor.Bunlardan ‘Lift’ adlı araştırmada T hücre tedavisinin, hücrelerin tümöre ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla düşük frekanslı ultrason ile birlikte uygulanması planlanıyor.‘Impact' isimli ikinci çalışmada ise her hastanın tümörüne özgü hedeflerin belirlenerek tamamen kişiselleştirilmiş bir T hücre tedavisi geliştirilecek.Araştırmacılar, bu yaklaşımın daha fazla çocuğun uzun yıllar hastalıksız yaşayabilmesini sağlayabileceğini ve katı tümörlerde başarılı olan ilk T hücre tedavilerinden biri olma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.Hwang, "Henüz hedefimize ulaşmış değiliz ancak bu çalışma, bir gün bu çocukları tamamen iyileştirebilme hayaline giden yolda önemli bir basamak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yeni-arastirma-fazla-aci-biber-tuketimi-olumcul-kanser-riskiyle-iliskilendirildi-1107274787.html

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çocuk, kanser, beyin kanseri, araştırma, umut