https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/yeni-arastirma-fazla-aci-biber-tuketimi-olumcul-kanser-riskiyle-iliskilendirildi-1107274787.html

Yeni araştırma: Fazla acı biber tüketimi ölümcül kanser riskiyle ilişkilendirildi

Yeni araştırma: Fazla acı biber tüketimi ölümcül kanser riskiyle ilişkilendirildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının yaptığı geniş kapsamlı bir analiz, çok fazla acı biber tüketen kişilerde bazı sindirim sistemi kanserlerinin daha sık görüldüğünü ortaya... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T15:39+0300

2026-07-15T15:39+0300

2026-07-15T15:39+0300

sağlik

biber

acı biber

kanser

sindirim sistemi

araştırma

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'Frontiers in Nutrition' dergisinde yayımlanan analizde, bilim insanları 11 binden fazla kişinin yer aldığı 14 farklı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Çalışmada, acı biber tüketimi ile sindirim sistemi kanserleri arasındaki olası ilişki incelendi. Bulgular, özellikle daha fazla acı biber tüketen kişilerde bazı kanser türlerinin daha sık görüldüğünü gösterdi ancak araştırmacılar bunun acı biberin kansere neden olduğunu kanıtlamadığını belirtti.En yüksek risk yemek borusu kanserinde görüldüAraştırmaya göre en fazla acı biber tüketen kişiler, en az tüketenlerle karşılaştırıldığında sindirim sistemi kanserlerine yakalanma açısından yaklaşık yüzde 64 daha yüksek risk taşıdı.En güçlü ilişki ise yemek borusu kanserinde görüldü. Analize göre en fazla acı biber tüketen gruptaki kişilerin, en az tüketenlere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla bu kanser türüne yakalandığı belirlendi.Buna karşın mide ve kalın bağırsak kanseri için istatistiksel olarak kesin bir risk artışı tespit edilmedi. Araştırmacılar, mide kanserinde risk artışına işaret eden bulgular bulunduğunu ancak bunların kesin sonuç ortaya koyacak düzeyde olmadığını ifade etti.Sonuçlar her ülkede aynı çıkmadıAraştırma sonuçlarının bölgelere göre farklılık gösterdiği de görüldü. Analize göre, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da yürütülen çalışmalarda acı biber tüketimi ile daha yüksek kanser riski arasında ilişki tespit edilirken, Avrupa ve Güney Amerika'daki araştırmalarda benzer bir risk artışı saptanmadı. Bazı çalışmalarda ise daha düşük risk sonuçları bildirildi.Bilim insanları bu farklılığın acı biber tüketim miktarı, kullanılan biber türleri, pişirme yöntemleri, genetik yapı, sigara ve alkol kullanımı ile diğer beslenme alışkanlıklarından kaynaklanabileceğini değerlendirdi.Ekip, en önemli bilinmeyenlerden birinin tüketim miktarı olduğunu vurguladı. Mevcut verilerin, orta düzeyde acı biber tüketiminin de aynı riski taşıyıp taşımadığını göstermediğini ifade eden araştırmacılar, bu sorunun yanıtlanabilmesi için insanları uzun yıllar takip eden yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/bm-uyardi-135-milyon-cocuk-hicbir-asiya-ulasamadi-1107271686.html

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biber, acı biber, kanser, sindirim sistemi, araştırma