https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/dem-parti-heyetinden-bahceliye-ziyaret-1107301447.html
DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T12:58+0300
2026-07-16T12:58+0300
2026-07-16T13:40+0300
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devlet bahçeli
dem parti
terörsüz türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Müebbet hapis cezaları kapsam dışıDüzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.Adli kontrol şartıSuça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/ekrem-imamoglu-mahkeme-baskaniyla-tartisti-durusma-salonundan-cikarildi-1107109781.html
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devlet bahçeli, dem parti, terörsüz türkiye
devlet bahçeli, dem parti, terörsüz türkiye
DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
12:58 16.07.2026 (güncellendi: 13:40 16.07.2026)
DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Müebbet hapis cezaları kapsam dışı
Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.
Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.