https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/cumhurbaskani-erdogandan-15-temmuzda-camilerden-okunan-selalara-iliskin-paylasim-1107291009.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da camilerden okunan selalara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da camilerden okunan selalara ilişkin paylaşım
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selaların milletin önünde hiçbir... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.Erdoğan paylaşımında, İstiklal Marşı'nın, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…" mısralarının yer aldığı, cami minaresinin üzerinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/cumhurbaskani-erdogan-10-yilinda-15-temmuz-irade-bizim-zafer-bizim-programinda-konusuyor-1107281269.html
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15 temmuz, 15 temmuz anmaları, sela
15 temmuz, 15 temmuz anmaları, sela
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da camilerden okunan selalara ilişkin paylaşım
02:08 16.07.2026 (güncellendi: 02:09 16.07.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda selaların milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolü olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okunmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.
Erdoğan paylaşımında, İstiklal Marşı'nın, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli…" mısralarının yer aldığı, cami minaresinin üzerinde Türk bayrağı bulunan bir görsele de yer verdi.