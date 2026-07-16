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CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 8 ilde il başkanlarının görevden alındığını... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:38+0300
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 8 ilde parti yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi.CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan karar kapsamında Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize, Edirne, Isparta ve Kastamonu il başkanları ile il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları görevden alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html
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chp, parti, siyasi parti
chp, parti, siyasi parti

CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

17:38 16.07.2026 (güncellendi: 17:51 16.07.2026)
© AA / Fatih KurtCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Fatih Kurt
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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 8 ilde il başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 8 ilde parti yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan karar kapsamında Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize, Edirne, Isparta ve Kastamonu il başkanları ile il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları görevden alındı.
CHP Sözcüsü Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
POLİTİKA
CHP Sözcüsü Sarı: 25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
10 Temmuz, 18:27
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