https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/chpde-8-il-baskani-gorevden-alindi-1107312747.html

CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

Sputnik Türkiye

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 8 ilde il başkanlarının görevden alındığını... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T17:38+0300

2026-07-16T17:38+0300

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 8 ilde parti yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi.CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan karar kapsamında Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize, Edirne, Isparta ve Kastamonu il başkanları ile il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları görevden alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html

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