https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/chpde-8-il-baskani-gorevden-alindi-1107312747.html
CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
Sputnik Türkiye
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 8 ilde il başkanlarının görevden alındığını... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:38+0300
2026-07-16T17:38+0300
2026-07-16T17:51+0300
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 8 ilde parti yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi.CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan karar kapsamında Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize, Edirne, Isparta ve Kastamonu il başkanları ile il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları görevden alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html
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chp, parti, siyasi parti
CHP'de 8 il başkanı görevden alındı
17:38 16.07.2026 (güncellendi: 17:51 16.07.2026)
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 8 ilde il başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından 8 ilde parti yönetimlerinin görevden alınmasına karar verildi.
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan karar kapsamında Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova, Rize, Edirne, Isparta ve Kastamonu il başkanları ile il yönetim kurulları ve il disiplin kurulları görevden alındı.