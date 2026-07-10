https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chp-sozcusu-sari-25-il-teskilatimizda-il-baskanlarinin-atamasi-yapildi-7-il-teskilati-daha-1107172220.html
CHP Sözcüsü Sarı: 25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
CHP Sözcüsü Sarı: 25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
Sputnik Türkiye
CHP'de 25 il teşkilatına yeni il başkanı atanırken, 7 il teşkilatının daha feshedildiği açıklandı. 10.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-10T18:27+0300
2026-07-10T18:27+0300
2026-07-10T18:32+0300
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mutlak butlan
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası açıklama yapıyor.Sözcü Sarı, ''25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il teşkilatlarını görevden alarak örgütlerini feshetmiş bulunuyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/chpde-gursel-tekin-gorevine-devam-edecek-mahkeme-tedbir-kararinin-devamina-hukmetti-1107161107.html
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chp, mutlak butlan, kemal kılıçdaroğlu
chp, mutlak butlan, kemal kılıçdaroğlu
CHP Sözcüsü Sarı: 25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi
18:27 10.07.2026 (güncellendi: 18:32 10.07.2026)
CHP'de 25 il teşkilatına yeni il başkanı atanırken, 7 il teşkilatının daha feshedildiği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslim Sarı, MYK sonrası açıklama yapıyor.
Sözcü Sarı, ''25 il teşkilatımızda il başkanlarının ataması yapıldı, 7 il teşkilatı daha feshedildi. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il teşkilatlarını görevden alarak örgütlerini feshetmiş bulunuyoruz'' açıklamasında bulundu.