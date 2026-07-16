https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ceza-hukuku-uzmanindan-fransaya-tepki-rus-aktivistin-tutuklanmasi-insan-haklari-standartlarina-1107300256.html

Ceza hukuku uzmanından Fransa'ya tepki: ‘Rus aktivistin tutuklanması insan hakları standartlarına aykırı’

Ceza hukuku uzmanından Fransa'ya tepki: ‘Rus aktivistin tutuklanması insan hakları standartlarına aykırı’

Sputnik Türkiye

Lübnanlı ceza adaleti ve insan hakları uzmanı Dr. Omar Nashabeh, Donbas'taki sivillere insani yardım toplayan Rus aktivistin Paris'te sorgulanmadan önce 6 ay... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T12:23+0300

2026-07-16T12:23+0300

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Lübnanlı ünlü ceza adaleti ve insan hakları uzmanı Dr. Omar Nashabeh, Rus aktivistin Fransa'da tutuklanması ve yargılanma süreciyle ilgili Sputnik’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nashabeh, Fransız yargısının tutumunu "çifte standart" ve "siyasallaşma" olarak nitelendirdi.‘Fransa insan haklarını siyasi araç olarak kullanıyor’Fransız adalet sisteminin önceliklerini eleştiren Dr. Nashabeh, Paris'in birçok ağır suç dosyasını aydınlatmakta yetersiz kalırken, insani yardım faaliyetlerine odaklanmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Nashabeh, şu ifadeleri kullandı:‘Batı çatışma bölgelerinde çifte standart uyguluyor’Avrupa hükümetlerinin Rusya algısı nedeniyle “ölçüyü kaçırdığını” savunan Lübnanlı uzman, uluslararası hukukun sivilleri korumayı emrettiğini hatırlattı. Batı'nın çatışma bölgelerindeki insani yardımlar konusunda ikircikli davrandığını belirten Nashabeh, sözlerini şöyle sürdürdü:Fransız yargısının amacını da sorgulayan Nashabeh, "Asıl hedef bu kadının ve organizasyonun çalışmalarını bozman; ihtiyacı olan çocuklara ilaç, giysi ve tıbbi malzemelerin ulaşmasını engellemek mi?" sorusunu yöneltti.‘Fransız medyası mahkemeden önce kararını verdi’Dr. Nashabeh, davanın hukuki bir temelden yoksun olduğunu ve tamamen Rusya karşıtı bir algı operasyonuna dönüştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/rusyadan-fransaya-sos-donbass-tepkisi-kievi-silahlandiran-paris-yardim-gonullulerini-yargiliyor-1107266000.html

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