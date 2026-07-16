Ceza hukuku uzmanından Fransa'ya tepki: ‘Rus aktivistin tutuklanması insan hakları standartlarına aykırı’
12:23 16.07.2026 (güncellendi: 12:24 16.07.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaFransa'da insani yardım grubu SOS Donbass
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Lübnanlı ceza adaleti ve insan hakları uzmanı Dr. Omar Nashabeh, Donbas'taki sivillere insani yardım toplayan Rus aktivistin Paris'te sorgulanmadan önce 6 ay boyunca tutuklu kalmasını sert bir dille eleştirdi. Nashabeh, Fransa'nın insan haklarını bir ‘siyasi araç’ olarak kullandığını belirtti.
Lübnanlı ünlü ceza adaleti ve insan hakları uzmanı Dr. Omar Nashabeh, Rus aktivistin Fransa'da tutuklanması ve yargılanma süreciyle ilgili Sputnik’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nashabeh, Fransız yargısının tutumunu "çifte standart" ve "siyasallaşma" olarak nitelendirdi.
‘Fransa insan haklarını siyasi araç olarak kullanıyor’
Fransız adalet sisteminin önceliklerini eleştiren Dr. Nashabeh, Paris'in birçok ağır suç dosyasını aydınlatmakta yetersiz kalırken, insani yardım faaliyetlerine odaklanmasını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Nashabeh, şu ifadeleri kullandı:
“Fransız yargısının, ülkedeki pek çok ağır suç ve ceza davası beklerken tüm enerjisini bu davaya yoğunlaştırması hayret verici. Donbas'taki çocuklar ve sivil halk için insani yardım toplayan bir kadının peşine düşecek zamanı buluyorlar. Bu durum, Fransa'nın insan haklarını içselleştirilmiş bir ulusal değer olarak değil, sıklıkla siyasi bir araç olarak gördüğünün kanıtı.”
‘Batı çatışma bölgelerinde çifte standart uyguluyor’
Avrupa hükümetlerinin Rusya algısı nedeniyle “ölçüyü kaçırdığını” savunan Lübnanlı uzman, uluslararası hukukun sivilleri korumayı emrettiğini hatırlattı. Batı'nın çatışma bölgelerindeki insani yardımlar konusunda ikircikli davrandığını belirten Nashabeh, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreç, Batı'nın çatışma bölgelerindeki insani faaliyetlere yönelik çifte standardını bir kez daha doğruluyor. Oysa Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk normları, zor durumdaki sivillerin korunmasını ve onlara yardım edilmesini çağrıda bulunuyor. Dolayısıyla, bu insanlara en temel ihtiyaç maddelerini ulaştıranların hedef alınması ve cezalandırılması kabul edilemez, kınanmalı.”
Fransız yargısının amacını da sorgulayan Nashabeh, "Asıl hedef bu kadının ve organizasyonun çalışmalarını bozman; ihtiyacı olan çocuklara ilaç, giysi ve tıbbi malzemelerin ulaşmasını engellemek mi?" sorusunu yöneltti.
‘Fransız medyası mahkemeden önce kararını verdi’
Dr. Nashabeh, davanın hukuki bir temelden yoksun olduğunu ve tamamen Rusya karşıtı bir algı operasyonuna dönüştüğünü belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“İnsani yardım toplayan bir kadının sorgulanmadan önce 6 ay boyunca tutuklu bırakılması ve ardından yargılanması temel hukuk standartlarına aykırı. Üstelik Fransız medyasının mahkeme kararı çıkmadan önce bu kadını suçlu ilan ettiğini, karalayıcı yayınlar yaptığını göreceksiniz. Bu durum, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinde Rusya ile ilgili her konunun ne kadar siyasallaştığını gösteriyor. Yaşananlar üzücü çünkü bu davadaki yaklaşım delillere, kanıtlara veya sağduyulu bir mantığa dayanmıyor."