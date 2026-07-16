CENTCOM: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlattığı saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.
ABD Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a karşı komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bir başka hava saldırısı dalgasını tamamladığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 15 Temmuz akşamı saat 21:00'te İran'a yönelik hava saldırılarını sona erdirdi. ABD kuvvetleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerde görev yapan masum denizcileri tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın komuta merkezlerini, hava savunma tesislerini, füze ve insansız hava aracı kapasitelerini ve kıyı gözetleme tesislerini hedef aldı"
Açıklamada, ABD güçlerinin Bender Abbas da dahil olmak üzere ülke genelindeki çeşitli hedeflere saldırdığı belirtildi.