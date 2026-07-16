https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/centcom-irana-yonelik-son-saldiri-dalgasi-tamamlandi-1107291403.html

CENTCOM: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

CENTCOM: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik başlattığı saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T04:49+0300

2026-07-16T04:49+0300

2026-07-16T04:49+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD Merkez Komutanlığı, ABD'nin İran'a karşı komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bir başka hava saldırısı dalgasını tamamladığını bildirdi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, ABD güçlerinin Bender Abbas da dahil olmak üzere ülke genelindeki çeşitli hedeflere saldırdığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-abdnin-bolgedeki-saldiri-altyapisini-yok-etmeye-odaklanmis-durumdayiz-1107291281.html

i̇ran

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abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)