https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bm-duyurdu-myanmar-aciklarinda-500den-fazla-multeci-kayboldu-1107303400.html
BM duyurdu: Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu
BM duyurdu: Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Myanmar açıklarında 500'den fazla kişiyi taşıyan iki mülteci teknesinin battığından şüphelenildiğini açıkladı. Doğrulanması beklenen... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T13:39+0300
2026-07-16T13:39+0300
2026-07-16T13:39+0300
dünya
myanmar
andaman denizi
bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)
uluslararası göç örgütü (iom)
rohingya
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ortak açıklamada, Myanmar'ın Rakhine eyaletinden hareket eden ve çoğunluğunu Rohingya mültecilerinin oluşturduğu iki teknenin denizde kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili bilgilerin henüz kesinleşmediğini ancak ilk bulguların yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ettiğini aktardı.İki tekneden de haber alınamadıAçıklamaya göre yaklaşık 250 kişiyi taşıyan ilk tekne denize açıldıktan kısa süre sonra iletişimini kaybetti. Yaklaşık 280 kişinin bulunduğu ikinci teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar'ın Ayeyarwady kıyıları açıklarında battığından şüpheleniliyor.UNHCR sözcüsü, can kaybı ve kayıp sayılarının henüz resmi olarak doğrulanmadığını, teknelerde bulunduğu düşünülen kişi sayısının farklı kaynaklardan elde edilen ön bilgilerin karşılaştırılmasıyla belirlendiğini ifade etti.Tehlikeli yolculuklar sürüyorMyanmar'da yıllardır baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan Rohingya Müslümanları, daha güvenli yaşam koşullarına ulaşabilmek için insan kaçakçılarının düzenlediği tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaya devam ediyor. 2017 yılında başlayan kitlesel göçün ardından 1.2 milyondan fazla Rohingya, komşu Bangladeş'e sığınmıştı.BM kuruluşları ayrıca teknelerin, deniz koşullarının en tehlikeli olduğu muson döneminde yola çıktığını belirtti. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarların deniz yolculuğunu daha da riskli hale getirdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/tokyoya-alternatif-geliyor-japonyada-yedek-baskent-plani-onay-aldi-1107301605.html
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myanmar, andaman denizi, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), uluslararası göç örgütü (iom), rohingya
myanmar, andaman denizi, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), uluslararası göç örgütü (iom), rohingya
BM duyurdu: Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu
Birleşmiş Milletler, Myanmar açıklarında 500'den fazla kişiyi taşıyan iki mülteci teknesinin battığından şüphelenildiğini açıkladı. Doğrulanması beklenen olayın gerçekleşmesi halinde, bu yıl bölgedeki en büyük deniz facialarından biri yaşanmış olacak.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ortak açıklamada, Myanmar'ın Rakhine eyaletinden hareket eden ve çoğunluğunu Rohingya mültecilerinin oluşturduğu iki teknenin denizde kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili bilgilerin henüz kesinleşmediğini ancak ilk bulguların yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ettiğini aktardı.
İki tekneden de haber alınamadı
Açıklamaya göre yaklaşık 250 kişiyi taşıyan ilk tekne denize açıldıktan kısa süre sonra iletişimini kaybetti. Yaklaşık 280 kişinin bulunduğu ikinci teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar'ın Ayeyarwady kıyıları açıklarında battığından şüpheleniliyor.
UNHCR sözcüsü, can kaybı ve kayıp sayılarının henüz resmi olarak doğrulanmadığını, teknelerde bulunduğu düşünülen kişi sayısının farklı kaynaklardan elde edilen ön bilgilerin karşılaştırılmasıyla belirlendiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler, olayın doğrulanması halinde bunun Andaman Denizi
ve Bengal Körfezi'nde
bu yıl kaybolduğu veya hayatını kaybettiği bildirilen yaklaşık 300 kişiye
yüzlerce yeni can kaybının eklenmesi anlamına geleceğini bildirdi.
Tehlikeli yolculuklar sürüyor
Myanmar'da yıllardır baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan Rohingya Müslümanları, daha güvenli yaşam koşullarına ulaşabilmek için insan kaçakçılarının düzenlediği tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaya devam ediyor. 2017 yılında başlayan kitlesel göçün ardından 1.2 milyondan fazla Rohingya, komşu Bangladeş'e sığınmıştı.
UNHCR
, yalnızca 2025 yılında yaklaşık 6 bin 500 Rohingya'nın
deniz yoluyla başka ülkelere ulaşmaya çalıştığını, 2026 yılında ise yaklaşık 900 Rohingya'nın
kuzey Hint Okyanusu'nda kaybolduğu veya yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini aktardı. Mültecilerin büyük bölümü Malezya, Endonezya ve Tayland'a
ulaşmayı hedefliyor.
BM kuruluşları ayrıca teknelerin, deniz koşullarının en tehlikeli olduğu muson döneminde yola çıktığını belirtti. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarların deniz yolculuğunu daha da riskli hale getirdiği ifade edildi.