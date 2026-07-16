https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bm-duyurdu-myanmar-aciklarinda-500den-fazla-multeci-kayboldu-1107303400.html

BM duyurdu: Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu

BM duyurdu: Myanmar açıklarında 500'den fazla mülteci kayboldu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, Myanmar açıklarında 500'den fazla kişiyi taşıyan iki mülteci teknesinin battığından şüphelenildiğini açıkladı. Doğrulanması beklenen... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T13:39+0300

2026-07-16T13:39+0300

2026-07-16T13:39+0300

dünya

myanmar

andaman denizi

bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)

uluslararası göç örgütü (iom)

rohingya

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan ortak açıklamada, Myanmar'ın Rakhine eyaletinden hareket eden ve çoğunluğunu Rohingya mültecilerinin oluşturduğu iki teknenin denizde kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili bilgilerin henüz kesinleşmediğini ancak ilk bulguların yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ettiğini aktardı.İki tekneden de haber alınamadıAçıklamaya göre yaklaşık 250 kişiyi taşıyan ilk tekne denize açıldıktan kısa süre sonra iletişimini kaybetti. Yaklaşık 280 kişinin bulunduğu ikinci teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar'ın Ayeyarwady kıyıları açıklarında battığından şüpheleniliyor.UNHCR sözcüsü, can kaybı ve kayıp sayılarının henüz resmi olarak doğrulanmadığını, teknelerde bulunduğu düşünülen kişi sayısının farklı kaynaklardan elde edilen ön bilgilerin karşılaştırılmasıyla belirlendiğini ifade etti.Tehlikeli yolculuklar sürüyorMyanmar'da yıllardır baskı ve şiddetle karşı karşıya kalan Rohingya Müslümanları, daha güvenli yaşam koşullarına ulaşabilmek için insan kaçakçılarının düzenlediği tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaya devam ediyor. 2017 yılında başlayan kitlesel göçün ardından 1.2 milyondan fazla Rohingya, komşu Bangladeş'e sığınmıştı.BM kuruluşları ayrıca teknelerin, deniz koşullarının en tehlikeli olduğu muson döneminde yola çıktığını belirtti. Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgarların deniz yolculuğunu daha da riskli hale getirdiği ifade edildi.

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myanmar

andaman denizi

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Sputnik Türkiye

myanmar, andaman denizi, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), uluslararası göç örgütü (iom), rohingya