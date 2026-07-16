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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, İran'ın ABD ile görüşmelere devam ettiğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:58+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
beyaz saray
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt İranlı müzakerecilerin ABD ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti ve Tahran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.Leavitt yaptığı basın açıklaması sırasında, "Bunu başkan, (Donald Trump) ile daha bir saat kadar önce konuştum. İran, Birleşik Devletler ile konuşmaya ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini dile getirmeye fazlasıyla devam ediyor. Çünkü yıkıcı darbeler alıyorlar" dedi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın diplomasiye açık olmakla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili mutabakat zaptını ihlal ettiği iddialarını cevapsız bırakmaya niyetli olmadığını da belirttiLeavitt, "Başkan Trump, İran'ın bunun sonuçlarına katlanmasını sağlamadan, Boğaz'da bu aktif terör eylemlerinin gerçekleşmesine seyirci kalmayacak ve şu anda da buna şahit oluyoruz" ifadelerini de kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-medyasi-kesm-adasina-yeni-saldiri-duzenlendi-1107314095.html
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abd, i̇ran, beyaz saray
abd, i̇ran, beyaz saray

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar

20:58 16.07.2026 (güncellendi: 21:07 16.07.2026)
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray, İran'ın ABD ile görüşmelere devam ettiğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt İranlı müzakerecilerin ABD ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti ve Tahran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.
Leavitt yaptığı basın açıklaması sırasında, "Bunu başkan, (Donald Trump) ile daha bir saat kadar önce konuştum. İran, Birleşik Devletler ile konuşmaya ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini dile getirmeye fazlasıyla devam ediyor. Çünkü yıkıcı darbeler alıyorlar" dedi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın diplomasiye açık olmakla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili mutabakat zaptını ihlal ettiği iddialarını cevapsız bırakmaya niyetli olmadığını da belirtti
Leavitt, "Başkan Trump, İran'ın bunun sonuçlarına katlanmasını sağlamadan, Boğaz'da bu aktif terör eylemlerinin gerçekleşmesine seyirci kalmayacak ve şu anda da buna şahit oluyoruz" ifadelerini de kullandı.
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