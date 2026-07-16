https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar

Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, İran'ın ABD ile görüşmelere devam ettiğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T20:58+0300

2026-07-16T20:58+0300

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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt İranlı müzakerecilerin ABD ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti ve Tahran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.Leavitt yaptığı basın açıklaması sırasında, "Bunu başkan, (Donald Trump) ile daha bir saat kadar önce konuştum. İran, Birleşik Devletler ile konuşmaya ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini dile getirmeye fazlasıyla devam ediyor. Çünkü yıkıcı darbeler alıyorlar" dedi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın diplomasiye açık olmakla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili mutabakat zaptını ihlal ettiği iddialarını cevapsız bırakmaya niyetli olmadığını da belirttiLeavitt, "Başkan Trump, İran'ın bunun sonuçlarına katlanmasını sağlamadan, Boğaz'da bu aktif terör eylemlerinin gerçekleşmesine seyirci kalmayacak ve şu anda da buna şahit oluyoruz" ifadelerini de kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-medyasi-kesm-adasina-yeni-saldiri-duzenlendi-1107314095.html

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