https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/beyaz-saray-iran-ile-gorusmeler-devam-ediyor-bir-anlasma-istiyorlar-1107317673.html
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, İran'ın ABD ile görüşmelere devam ettiğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T20:58+0300
2026-07-16T20:58+0300
2026-07-16T21:07+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101727915_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8bc1a520054e39cf6aa7c14137af163d.jpg
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt İranlı müzakerecilerin ABD ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti ve Tahran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.Leavitt yaptığı basın açıklaması sırasında, "Bunu başkan, (Donald Trump) ile daha bir saat kadar önce konuştum. İran, Birleşik Devletler ile konuşmaya ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini dile getirmeye fazlasıyla devam ediyor. Çünkü yıkıcı darbeler alıyorlar" dedi.Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın diplomasiye açık olmakla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili mutabakat zaptını ihlal ettiği iddialarını cevapsız bırakmaya niyetli olmadığını da belirttiLeavitt, "Başkan Trump, İran'ın bunun sonuçlarına katlanmasını sağlamadan, Boğaz'da bu aktif terör eylemlerinin gerçekleşmesine seyirci kalmayacak ve şu anda da buna şahit oluyoruz" ifadelerini de kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/iran-medyasi-kesm-adasina-yeni-saldiri-duzenlendi-1107314095.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101727915_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3539216ca7bbe8d52c343a40fd1e59d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, beyaz saray
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler devam ediyor, bir anlaşma istiyorlar
20:58 16.07.2026 (güncellendi: 21:07 16.07.2026)
Beyaz Saray, İran'ın ABD ile görüşmelere devam ettiğini ve bir anlaşmaya varmak istediğini iddia etti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt İranlı müzakerecilerin ABD ile görüşmelere devam ettiğini iddia etti ve Tahran'ın bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.
Leavitt yaptığı basın açıklaması sırasında, "Bunu başkan, (Donald Trump) ile daha bir saat kadar önce konuştum. İran, Birleşik Devletler ile konuşmaya ve bizimle bir anlaşma yapmak istediklerini dile getirmeye fazlasıyla devam ediyor. Çünkü yıkıcı darbeler alıyorlar" dedi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Trump'ın diplomasiye açık olmakla birlikte, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili mutabakat zaptını ihlal ettiği iddialarını cevapsız bırakmaya niyetli olmadığını da belirtti
Leavitt, "Başkan Trump, İran'ın bunun sonuçlarına katlanmasını sağlamadan, Boğaz'da bu aktif terör eylemlerinin gerçekleşmesine seyirci kalmayacak ve şu anda da buna şahit oluyoruz" ifadelerini de kullandı.