https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/besiktasta-polis-noktasina-saldiriya-iliskin-gozaltina-alinan-saldirgan-tutuklandi-1105347122.html
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyı düzenleyenlerden Ahmet İmrak tutuklandı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T21:00+0300
türki̇ye
beşiktaş
cumhuriyet başsavcılığı
terör saldırısı
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104828250_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_edb29a5762c1f29b80110d3db09fba06.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İmrak’ın tutuklanmasına karar verdi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/besiktastaki-polis-noktasina-saldiriyla-ilgili-yeni-gelisme--1104981483.html
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104828250_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d7856108fd86ae7f898ed7ee1170819b.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, saldırı
