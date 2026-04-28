Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyı düzenleyenlerden Ahmet İmrak tutuklandı.

2026-04-28T21:00+0300

2026-04-28T21:00+0300

2026-04-28T21:00+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İmrak’ın tutuklanmasına karar verdi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/besiktastaki-polis-noktasina-saldiriyla-ilgili-yeni-gelisme--1104981483.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, saldırı