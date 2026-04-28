İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyı düzenleyenlerden Ahmet İmrak tutuklandı. 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T21:00+0300
2026-04-28T21:00+0300
türki̇ye
beşiktaş
cumhuriyet başsavcılığı
terör saldırısı
saldırı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İmrak’ın tutuklanmasına karar verdi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, saldırı
beşiktaş, cumhuriyet başsavcılığı, terör saldırısı, saldırı

Beşiktaş'ta polis noktasına saldırıya ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

21:00 28.04.2026
© Ümit Türk
Beşiktaş saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıyı düzenleyenlerden Ahmet İmrak tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, İmrak’ın tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile terörist Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.
Beşiktaş saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2026
TÜRKİYE
Beşiktaş'taki polis noktasına saldırıyla ilgili yeni gelişme
13 Nisan, 15:58
Türkiye
