https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/avrupa-kupalarina-katilan-5-turk-takimi-belli-oldu-ilk-mac-tarihleri-aciklandi-1105969389.html

Avrupa kupalarına katılan 5 Türk takımı belli oldu: İlk maç tarihleri açıklandı

Avrupa kupalarına katılan 5 Türk takımı belli oldu: İlk maç tarihleri açıklandı

Sputnik Türkiye

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları netleşti. Türkiye’yi UEFA organizasyonlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... 23.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-23T00:43+0300

2026-05-23T00:43+0300

2026-05-23T00:43+0300

spor

türkiye

avrupa

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

şampiyonlar ligi kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054807092_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e9a3856fa50fa4c77703515e32289c8.jpg

Türkiye Kupası’nın sona ermesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu.Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 8-9-10 Eylül tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan lig aşamasından katılacak. Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yer alacak. Sarı lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da, rövanş maçını ise 28-29 Temmuz'da oynayacak.Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, 20-27 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundan turnuvaya dahil olurken, Beşiktaş 23-30 Temmuz tarihlerinde Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak. Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçına 23 Temmuz'da, rövanşa da 30 Temmuz'da çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/super-kupada-eslesmeler-belli-oldu-1105968590.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, avrupa, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa konferans ligi