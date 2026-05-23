Avrupa kupalarına katılan 5 Türk takımı belli oldu: İlk maç tarihleri açıklandı
2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları netleşti. Türkiye'yi UEFA organizasyonlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T00:43+0300
türkiye, avrupa, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi, uefa avrupa konferans ligi
2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları netleşti. Türkiye’yi UEFA organizasyonlarında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir temsil edecek.
Türkiye Kupası’nın sona ermesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 8-9-10 Eylül tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan lig aşamasından katılacak.
Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yer alacak. Sarı lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da, rövanş maçını ise 28-29 Temmuz'da oynayacak.
Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, 20-27 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off turundan turnuvaya dahil olurken, Beşiktaş 23-30 Temmuz tarihlerinde Avrupa Ligi 2. eleme turundan başlayacak.
Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçına 23 Temmuz'da, rövanşa da 30 Temmuz'da çıkacak.