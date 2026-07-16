https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bakan-gurlekten-ahbap-sorusturmasi-aciklamasi-goz-yumulmayacak-1107296915.html
Bakan Gürlek'ten AHBAP soruşturması açıklaması: 'Göz yumulmayacak'
Bakan Gürlek'ten AHBAP soruşturması açıklaması: 'Göz yumulmayacak'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP derneği soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T10:36+0300
2026-07-16T10:36+0300
2026-07-16T10:45+0300
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Adli yargı değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Gürlek, "Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk" dedi.Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapının devlet denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi, hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde titizlikle ve tüm yönleriyle aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır."Haluk Levent tutuklandıSulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Tutuklanan isimler şöyle:"Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html
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ahbap derneği, haluk levent, akın gürlek, ece güner
ahbap derneği, haluk levent, akın gürlek, ece güner
Bakan Gürlek'ten AHBAP soruşturması açıklaması: 'Göz yumulmayacak'
10:36 16.07.2026 (güncellendi: 10:45 16.07.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP derneği soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır" dedi.
Adli yargı değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, AHBAP derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Gürlek, "Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan, şeffaf ve hesap verebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk" dedi.
Bakan Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapının devlet denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi, hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde titizlikle ve tüm yönleriyle aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır."
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler şöyle:
"Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay."