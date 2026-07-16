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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Tutuklanan isimler şöyle:Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-levent-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1107283667.html
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haluk levent, ahbap derneği, son dakika
haluk levent, ahbap derneği, son dakika

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı

02:55 16.07.2026 (güncellendi: 03:05 16.07.2026)
© AA / Fatih HepokurHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Fatih Hepokur
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler şöyle:

Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.

Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
TÜRKİYE
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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