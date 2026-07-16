https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T02:55+0300

2026-07-16T02:55+0300

2026-07-16T03:05+0300

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ahbap derneği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Tutuklanan isimler şöyle:Öte yandan, jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-levent-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1107283667.html

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