https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bakan-gurlek-acikladi-ahbap-sorusturmasinda-bilirkisi-heyeti-gorevlendirildi-1107318370.html

Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım'

Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini ve bunun maddi... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T21:52+0300

2026-07-16T21:52+0300

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Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasıyla ilgili bilirkişi heyetinin görevlendirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir" dedi.Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.Türk milletinin dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millet olduğunu ifade eden Gürlek açıklamasına şu ifadelerle devam etti:Bakan Gürlek, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir" dedi ve değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:

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