https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bakan-gurlek-acikladi-ahbap-sorusturmasinda-bilirkisi-heyeti-gorevlendirildi-1107318370.html
Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım'
Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini ve bunun maddi... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasıyla ilgili bilirkişi heyetinin görevlendirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir" dedi.Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.Türk milletinin dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millet olduğunu ifade eden Gürlek açıklamasına şu ifadelerle devam etti:Bakan Gürlek, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir" dedi ve değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/besiktasta-polis-noktasina-saldiri-sorusturmasi-14-supheli-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107315040.html
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son dakika, akın gürlek, ahbap derneği
son dakika, akın gürlek, ahbap derneği
Ahbap soruşturmasında bilirkişi heyeti görevlendirildi: 'Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım'
21:52 16.07.2026 (güncellendi: 22:22 16.07.2026)
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verildiğini ve bunun maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti.
Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasıyla ilgili bilirkişi heyetinin görevlendirilmesi üzerine bir açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizin fedakârlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir" dedi.
Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesinin, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adım olduğunu bildirdi.
Türk milletinin dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkânını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millet olduğunu ifade eden Gürlek açıklamasına şu ifadelerle devam etti:
Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine; iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır.
Bakan Gürlek, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız, toplumsal dayanışmamızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir" dedi ve değerlendirmesini şu ifadelerle sonlandırdı:
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır.