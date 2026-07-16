https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ayasofyada-iki-turist-gozaltina-alindi-1107302621.html
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
2026-07-16T13:08+0300
2026-07-16T13:08+0300
2026-07-16T13:09+0300
türki̇ye
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
ayasofya camii
turist
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/15/1043268014_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_68738ee25c23317caac01ac8f92ef0e3.jpg
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html
türki̇ye
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/15/1043268014_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_532b6f22b1adc213a76ab0ca2f14c7af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, turist, gözaltı
ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, turist, gözaltı
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
13:08 16.07.2026 (güncellendi: 13:09 16.07.2026)
Ayasofya-i Kebir Camii'nde yüksek sesle "İncil" okuduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.
Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.
Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.