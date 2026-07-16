https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ayasofyada-iki-turist-gozaltina-alindi-1107302621.html

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

2026-07-16T13:08+0300

2026-07-16T13:08+0300

2026-07-16T13:09+0300

türki̇ye

ayasofya

ayasofya-i kebir cami-i şerif

ayasofya camii

turist

gözaltı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html

türki̇ye

ayasofya

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ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, turist, gözaltı