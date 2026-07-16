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Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı
2026-07-16T13:08+0300
2026-07-16T13:09+0300
türki̇ye
ayasofya
ayasofya-i kebir cami-i şerif
ayasofya camii
turist
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlulere-uyusturucu-sorusturmasi-ilyas-yalcintas-ile-fatih-aksoyun-da-aralarinda-oldugu-25-kisi-1107292534.html
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ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, turist, gözaltı
ayasofya, ayasofya-i kebir cami-i şerif, ayasofya camii, turist, gözaltı

Ayasofya'da iki turist gözaltına alındı

13:08 16.07.2026 (güncellendi: 13:09 16.07.2026)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması başladı
İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa kısıtlaması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Emrah Yorulmaz
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde yüksek sesle "İncil" okuduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ziyaret bölümünde yüksek sesle "İncil" okuduğu iddia edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.
Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.
Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sıla Gençoğlu ile Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 kişi için gözaltı kararı
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