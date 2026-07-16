https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/antalyada-milyarlik-muze-muammasi-1107318136.html
Antalya’da milyarlık müze muamması
Antalya’da milyarlık müze muamması
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Gül Işın, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilerek korunabileceğini, yıkım kararının ise hem kamu zararına hem de kent hafızasında telafisi güç... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T21:28+0300
2026-07-16T21:28+0300
2026-07-16T21:28+0300
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Deprem riski gerekçesiyle kapatılıp Eylül 2025'te yıkılan Türkiye'nin yarışma projeli ilk müzesi Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımının üzerinden bir yıl geçti. Yıkımın 1. senesinde, yeni müzenin projelerinin belirsizliği ve ihalelerdeki gizlilik iddiaları nedeniyle sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları müze önünde eylemler gerçekleştirdi.Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında konuşan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Gül Işın, “Binayı güçlendirmek yerine yeniden yapmak hem ciddi bir kamu zararına yol açtı hem de ödüllü binanın kaybolması kent hafızasına darbe vurdu” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıkım kararına karşı Temmuz 2025’te kurulan Müze Çalışma Grubu’na katkı sağlayan isimlerden Işın, “Yeni müzenin 2026 yılı Ekim ayında biteceğini söylediler. Ancak bu imkansız. Kültür turizmini de olumsuz etkiliyor” dedi."Cumhuriyet döneminin ödüllü yapılarından biriydi"Yıkılan binanın Türkiye'de yarışma projesiyle inşa edilen ilk müze yapılarından biri olduğunu belirten Işın, yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.Işın şunları söyledi:"Depreme dayanıksızlığı gösteren sağlam bir rapor yoktu"Müzenin depreme dayanıksız olduğu yönündeki gerekçelere de değinen Işın, kendilerine sunulan raporun gerçek bir deprem analiz raporu olmadığını söyledi.Işın şunları söyledi:"200 milyon liraya güçlendirilebilirdi"İnşaat Mühendisleri Odası'nın güçlendirme seçeneğini gündeme getirdiğini belirten Işın, maliyet farkına dikkat çekti:Gazeteci Fethi Yılmaz ise güçlendirme maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira olarak açıklandığını, yeni müze binasının ise yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacağının ifade edildiğini, bazı iddialara göre bu rakamın 5 milyar liraya kadar çıkabileceğinin öne sürüldüğünü söyledi."2026 denildi, açılış 2027'ye kaldı"Yeni müzenin açılış takviminin de geciktiğini belirten Işın, Antalya gibi önemli bir turizm kentinin uzun süredir arkeoloji müzesinden mahrum kaldığını ifade etti.Işın şunları söyledi:
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Fethi Yılmaz
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, antalya, akdeniz üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, antalya, akdeniz üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı
Antalya’da milyarlık müze muamması
Prof. Dr. Gül Işın, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilerek korunabileceğini, yıkım kararının ise hem kamu zararına hem de kent hafızasında telafisi güç bir kayba yol açtığını söyledi. Işın, yeni müzenin planlanan takvimde tamamlanmasının mümkün görünmediğini belirterek gecikmenin kültür turizmini de olumsuz etkilediğini ifade etti.
Deprem riski gerekçesiyle kapatılıp Eylül 2025'te yıkılan Türkiye'nin yarışma projeli ilk müzesi Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımının üzerinden bir yıl geçti. Yıkımın 1. senesinde, yeni müzenin projelerinin belirsizliği ve ihalelerdeki gizlilik iddiaları nedeniyle sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları müze önünde eylemler gerçekleştirdi.
Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında konuşan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Gül Işın, “Binayı güçlendirmek yerine yeniden yapmak hem ciddi bir kamu zararına yol açtı hem de ödüllü binanın kaybolması kent hafızasına darbe vurdu” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıkım kararına karşı Temmuz 2025’te kurulan Müze Çalışma Grubu’na katkı sağlayan isimlerden Işın, “Yeni müzenin 2026 yılı Ekim ayında biteceğini söylediler. Ancak bu imkansız. Kültür turizmini de olumsuz etkiliyor” dedi.
"Cumhuriyet döneminin ödüllü yapılarından biriydi"
Yıkılan binanın Türkiye'de yarışma projesiyle inşa edilen ilk müze yapılarından biri olduğunu belirten Işın, yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
"Bu bina Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez yarışma projesiyle yapılmış bir müze binasıydı. Erken Cumhuriyet döneminin önemli mimari eserlerinden biriydi. Yarışmada birinci seçilmiş, Europa Nostra gibi önemli bir ödülle de taçlandırılmıştı. Buna rağmen geçen yıl 17 Temmuz gecesi yıkımına başlandı."
"Depreme dayanıksızlığı gösteren sağlam bir rapor yoktu"
Müzenin depreme dayanıksız olduğu yönündeki gerekçelere de değinen Işın, kendilerine sunulan raporun gerçek bir deprem analiz raporu olmadığını söyledi.
"Bize sunulan rapor eski tarihliydi ve gerçek bir deprem analiz raporu değildi. Kopyala-yapıştır bir raporla binanın dayanıksız olduğu gösterilmeye çalışıldı. Oysa güçlendirme hem kamu yararı sağlayacak hem de çok daha düşük maliyetli olacaktı."
"200 milyon liraya güçlendirilebilirdi"
İnşaat Mühendisleri Odası'nın güçlendirme seçeneğini gündeme getirdiğini belirten Işın, maliyet farkına dikkat çekti:
"Geçen yıl İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıkladığı rakam yaklaşık 200 milyon liraydı."
Gazeteci Fethi Yılmaz ise güçlendirme maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira olarak açıklandığını, yeni müze binasının ise yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacağının ifade edildiğini, bazı iddialara göre bu rakamın 5 milyar liraya kadar çıkabileceğinin öne sürüldüğünü söyledi.
"2026 denildi, açılış 2027'ye kaldı"
Yeni müzenin açılış takviminin de geciktiğini belirten Işın, Antalya gibi önemli bir turizm kentinin uzun süredir arkeoloji müzesinden mahrum kaldığını ifade etti.
"2026 Kültür Yolu Festivali'nde açılacağı söylenmişti. Ancak şimdi 2027 Haziran ayı işaret ediliyor. Tarih bilincinin gelişmesinde müzeler büyük önem taşıyor. Antalya gibi bir kentin uzun süre arkeoloji müzesiz kalması önemli bir kayıp."