https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/antalyada-milyarlik-muze-muammasi-1107318136.html

Antalya’da milyarlık müze muamması

Antalya’da milyarlık müze muamması

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Gül Işın, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilerek korunabileceğini, yıkım kararının ise hem kamu zararına hem de kent hafızasında telafisi güç... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T21:28+0300

2026-07-16T21:28+0300

2026-07-16T21:28+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

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Deprem riski gerekçesiyle kapatılıp Eylül 2025'te yıkılan Türkiye'nin yarışma projeli ilk müzesi Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımının üzerinden bir yıl geçti. Yıkımın 1. senesinde, yeni müzenin projelerinin belirsizliği ve ihalelerdeki gizlilik iddiaları nedeniyle sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları müze önünde eylemler gerçekleştirdi.Fethi Yılmaz’la Yazı-Yorum programında konuşan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Gül Işın, “Binayı güçlendirmek yerine yeniden yapmak hem ciddi bir kamu zararına yol açtı hem de ödüllü binanın kaybolması kent hafızasına darbe vurdu” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıkım kararına karşı Temmuz 2025’te kurulan Müze Çalışma Grubu’na katkı sağlayan isimlerden Işın, “Yeni müzenin 2026 yılı Ekim ayında biteceğini söylediler. Ancak bu imkansız. Kültür turizmini de olumsuz etkiliyor” dedi."Cumhuriyet döneminin ödüllü yapılarından biriydi"Yıkılan binanın Türkiye'de yarışma projesiyle inşa edilen ilk müze yapılarından biri olduğunu belirten Işın, yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.Işın şunları söyledi:"Depreme dayanıksızlığı gösteren sağlam bir rapor yoktu"Müzenin depreme dayanıksız olduğu yönündeki gerekçelere de değinen Işın, kendilerine sunulan raporun gerçek bir deprem analiz raporu olmadığını söyledi.Işın şunları söyledi:"200 milyon liraya güçlendirilebilirdi"İnşaat Mühendisleri Odası'nın güçlendirme seçeneğini gündeme getirdiğini belirten Işın, maliyet farkına dikkat çekti:Gazeteci Fethi Yılmaz ise güçlendirme maliyetinin yaklaşık 200 milyon lira olarak açıklandığını, yeni müze binasının ise yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacağının ifade edildiğini, bazı iddialara göre bu rakamın 5 milyar liraya kadar çıkabileceğinin öne sürüldüğünü söyledi."2026 denildi, açılış 2027'ye kaldı"Yeni müzenin açılış takviminin de geciktiğini belirten Işın, Antalya gibi önemli bir turizm kentinin uzun süredir arkeoloji müzesinden mahrum kaldığını ifade etti.Işın şunları söyledi:

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2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, antalya, akdeniz üniversitesi, kültür ve turizm bakanlığı