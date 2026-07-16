https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ankarada-kuyumcuyu-soymustu-kuyumcu-soygunu-nasil-yapilir-aramasi-yapmis-1107318024.html
Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış
Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış
Sputnik Türkiye
Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T21:26+0300
2026-07-16T21:26+0300
2026-07-16T21:26+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
ankara barosu
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
ankara cumhuriyet başsavcılığı
polis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/06/1052463923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_47bf6e530eb5c6e82a03e205a84da1bf.jpg
Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan alışveriş bahanesiyle altınları alan zanlının, daha sonra tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.Şüphelinin, soygundan önce internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/italyayi-ikiye-bolen-soygun-iktidar-partilerinden-soygunculari-olduren-kuyumcu-icin-af-cagrisi-1107307776.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/06/1052463923_104:0:752:486_1920x0_80_0_0_63342022fcb3be0f4883153c44e70d1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ankara, ankara barosu, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polis
türkiye, ankara, ankara barosu, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polis
Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış
Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan incelemede internetten 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.
Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan alışveriş bahanesiyle altınları alan zanlının, daha sonra tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin, soygundan önce internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.