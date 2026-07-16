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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ankarada-kuyumcuyu-soymustu-kuyumcu-soygunu-nasil-yapilir-aramasi-yapmis-1107318024.html
Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış
Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış
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Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan alışveriş bahanesiyle altınları alan zanlının, daha sonra tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.Şüphelinin, soygundan önce internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/italyayi-ikiye-bolen-soygun-iktidar-partilerinden-soygunculari-olduren-kuyumcu-icin-af-cagrisi-1107307776.html
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türkiye, ankara, ankara barosu, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polis
türkiye, ankara, ankara barosu, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, polis

Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış

21:26 16.07.2026
© AAaltın ve kuyumcu
altın ve kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan incelemede internetten 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.
Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan alışveriş bahanesiyle altınları alan zanlının, daha sonra tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin, soygundan önce internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.
İtalya'da 72 yaşındaki kuyumcu, iki soyguncuyu vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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