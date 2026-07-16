Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcudan alışveriş bahanesiyle altınları alan zanlının, daha sonra tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu şüpheli, evinde gözaltına alındı.Şüphelinin, soygundan önce internet üzerinden 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

Ankara'da kuyumcuyu soymuştu: 'Kuyumcu soygunu nasıl yapılır' araması yapmış

© AA altın ve kuyumcu © AA

Ankara'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan silah tehdidiyle bir miktar altın alarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu evinde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan incelemede internetten 'kuyumcu soygunu nasıl yapılır' şeklinde araştırma yaptığı belirlendi.