Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahmet-hakandan-haluk-levent-yorumu-hepimiz-ona-inandik-diyenler-hepimizi-inandiramadi-seni-1107294962.html
Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı
Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Haluk Levent'e ilişkin 'Hepimiz inandık, hepimizi kandırdı' şeklinde açıklama yapanları eleştirdi ve "Herkesi kandıramadı. Seni... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T09:41+0300
2026-07-16T09:41+0300
türki̇ye
ahmet hakan
haluk levent
dolandırıcılık
deprem
devlet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Ahmet Hakan, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan ünlüleri eleştirdi ve "DEPREM zamanı “Devlet yok / Ahbap var” diyenler, Haluk Levent olayı patlayınca şöyle şeyler demeye başladılar" diyerek bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te kaleme aldığı yazıdan bir kısım şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, haluk levent, dolandırıcılık, deprem, devlet
ahmet hakan, haluk levent, dolandırıcılık, deprem, devlet

Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı

09:41 16.07.2026
© AA / Mehmet Murat ÖnelAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
Abone ol
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Haluk Levent'e ilişkin 'Hepimiz inandık, hepimizi kandırdı' şeklinde açıklama yapanları eleştirdi ve "Herkesi kandıramadı. Seni kandırdı" dedi.
Ahmet Hakan, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan ünlüleri eleştirdi ve "DEPREM zamanı “Devlet yok / Ahbap var” diyenler, Haluk Levent olayı patlayınca şöyle şeyler demeye başladılar" diyerek bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te kaleme aldığı yazıdan bir kısım şu şekilde:
"- Hepimiz ona inandık.- Milletçe şoktayız.- Halk olarak şaşkınız.- Herkesi kandırdı.Bu işin aslı şudur:- Hepimizi inandıramadı. SENİ İNANDIRDI. - Milletçe şokta değiliz. SEN ŞOKTASIN.- Halk olarak şaşkın değiliz. SEN ŞAŞKINSIN.- Herkesi kandıramadı. SENİ KANDIRDI. Çok rica ediyorum, herkes kendi adına konuşsun."
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı
02:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала