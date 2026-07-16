https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahmet-hakandan-haluk-levent-yorumu-hepimiz-ona-inandik-diyenler-hepimizi-inandiramadi-seni-1107294962.html
Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı
Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında Haluk Levent'e ilişkin 'Hepimiz inandık, hepimizi kandırdı' şeklinde açıklama yapanları eleştirdi ve "Herkesi kandıramadı. Seni... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T09:41+0300
2026-07-16T09:41+0300
2026-07-16T09:41+0300
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haluk levent
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Ahmet Hakan, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan ünlüleri eleştirdi ve "DEPREM zamanı “Devlet yok / Ahbap var” diyenler, Haluk Levent olayı patlayınca şöyle şeyler demeye başladılar" diyerek bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te kaleme aldığı yazıdan bir kısım şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html
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ahmet hakan, haluk levent, dolandırıcılık, deprem, devlet
ahmet hakan, haluk levent, dolandırıcılık, deprem, devlet
Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Haluk Levent'e ilişkin 'Hepimiz inandık, hepimizi kandırdı' şeklinde açıklama yapanları eleştirdi ve "Herkesi kandıramadı. Seni kandırdı" dedi.
Ahmet Hakan, Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan ünlüleri eleştirdi ve "DEPREM zamanı “Devlet yok / Ahbap var” diyenler, Haluk Levent olayı patlayınca şöyle şeyler demeye başladılar" diyerek bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te kaleme aldığı yazıdan bir kısım
şu şekilde:
"- Hepimiz ona inandık.- Milletçe şoktayız.- Halk olarak şaşkınız.- Herkesi kandırdı.Bu işin aslı şudur:- Hepimizi inandıramadı. SENİ İNANDIRDI. - Milletçe şokta değiliz. SEN ŞOKTASIN.- Halk olarak şaşkın değiliz. SEN ŞAŞKINSIN.- Herkesi kandıramadı. SENİ KANDIRDI. Çok rica ediyorum, herkes kendi adına konuşsun."