Ahmet Hakan'dan Haluk Levent yorumu: 'Hepimiz ona inandık' diyenler, hepimizi inandıramadı, seni inandırdı

"- Hepimiz ona inandık.- Milletçe şoktayız.- Halk olarak şaşkınız.- Herkesi kandırdı.Bu işin aslı şudur:- Hepimizi inandıramadı. SENİ İNANDIRDI. - Milletçe şokta değiliz. SEN ŞOKTASIN.- Halk olarak şaşkın değiliz. SEN ŞAŞKINSIN.- Herkesi kandıramadı. SENİ KANDIRDI. Çok rica ediyorum, herkes kendi adına konuşsun."