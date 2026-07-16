https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-sorusturmasinda-haluk-leventle-ilgili-yeni-ifadeler-ortaya-cikti-kendimi-salak-gibi-1107307591.html

AHBAP soruşturmasında Haluk Levent'le ilgili 'evlilik vaadiyle' kandırdı iddiası

AHBAP soruşturmasında Haluk Levent'le ilgili 'evlilik vaadiyle' kandırdı iddiası

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada iki şüphelinin daha ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Nurdan Eriş, Levent'le 2018'de İsviçre'de evlendiğini, para... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T15:45+0300

2026-07-16T15:45+0300

2026-07-16T16:31+0300

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haluk levent

i̇sviçre

yolsuzluk

dolandırıcılık

ahbap derneği

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AHBAP Derneği'ne yönelik 'yolsuzluk' iddiası soruşturmasında aralarında ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan isimlerden Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre’de evlendiğini söyleyerek, "Beni kandırdı. Şu an kendimi salak olarak görüyorum.” derken Levent'e 90 milyon lira verdiğini söyleyen Sevda Kurt ise, “Benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim" ifadelerini kullandı. Haluk Levent'le İsviçre'de evlendikHürriyet'in haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş hakimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre’de tanıştığını söyleyerek, "Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre’de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı” dedi. Levent'le 2018'de evlendiklerini ve şirketini sattığını anlatan Eriş, ifadesinde şunları anlattı: "Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika’daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, ‘borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var’ diyordu. Bir kere de AHBAP’a para gönderdim. Ben yurtdışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah beye ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de, ‘bir şey kalmadı’ dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum.İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyorduBirkaç sene önce benden Türkiye’ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim, okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim, oradan bir gelirim vardır. Ben artık senden para istemiyorum benim borçlarımı kapat dedim sadece, 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu, arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu"90 milyon lira borç verdim 20 yıldır ABD'de yaşadığını söyleyen Sevda Kurt ise Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini ifadesinde anlatırken şunları dile getirdi: "Haluk bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP’a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk beyle bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika’daki paralarımı buraya aldım. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahmet-hakandan-haluk-levent-yorumu-hepimiz-ona-inandik-diyenler-hepimizi-inandiramadi-seni-1107294962.html

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haluk levent, i̇sviçre, yolsuzluk, dolandırıcılık, ahbap derneği