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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-sorusturmasi-haluk-leventin-kardesi-dahil-4-kisi-tutuklandi-1107318971.html
Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, Erkin Köse, Arif Sevik ve M. Sait... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve M. Sait Köse'nin tutuklanmasına, diğer şüphelerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/bakan-gurlek-acikladi-ahbap-sorusturmasinda-bilirkisi-heyeti-gorevlendirildi-1107318370.html
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haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım, mali yardım, insani yardım, insani yardım
haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), yardım, mali yardım, insani yardım, insani yardım

Ahbap soruşturması: Haluk Levent'in kardeşi dahil 4 kişi tutuklandı

22:42 16.07.2026
© AAAHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, Erkin Köse, Arif Sevik ve M. Sait Köse tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
Hakimlik, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve M. Sait Köse'nin tutuklanmasına, diğer şüphelerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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