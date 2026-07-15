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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-levent-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1107283667.html
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.Savcılık, şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi.Tutuklama talebiyle sevk edilenler:Adli kontrol talebiyle sevk edilenler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html
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haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

21:35 15.07.2026 (güncellendi: 22:10 15.07.2026)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© AA
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AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık, şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi.
Tutuklama talebiyle sevk edilenler:
Haluk Levent
Abdülcevat Özkan
Ali Barış Kaya
Ece Güner
Emrah Gödeniler
Erhan Dökmeci
Gonca Akdemir
Halil Bostancı
İlker Çetin
Kemal Öztünç
Mehmet Ulu
Müge Sözen Küçük
Nurdan Eriş
Recep Sancak
Sevda Kurt
Şehmus Baştuğ
Yeliz Kaya
Yusuf Can Ertit
Zafer Yay
Adli kontrol talebiyle sevk edilenler:
Buse Vurucu
Esin Günay
Gülşen Öztürk
Merve Yılman
Tuğba Serbest
Yasin Meydaneri
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
TÜRKİYE
Ahbap soruşturması: Haluk Levent susma hakkını kullandı
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