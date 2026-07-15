https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/haluk-levent-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi-1107283667.html
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Sputnik Türkiye
AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T21:35+0300
2026-07-15T21:35+0300
2026-07-15T22:10+0300
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haluk levent
ahbap derneği
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.Savcılık, şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi.Tutuklama talebiyle sevk edilenler:Adli kontrol talebiyle sevk edilenler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasi-haluk-levent-susma-hakkini-kullandi-1107253660.html
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haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
haluk levent, ahbap derneği, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:35 15.07.2026 (güncellendi: 22:10 15.07.2026)
AHBAP soruşturmasında gözaltına alınan Haluk Levent, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve savcılık işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık, şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk kararı verdi.
Tutuklama talebiyle sevk edilenler:
Adli kontrol talebiyle sevk edilenler: