https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegi-ve-suphelilerin-mal-varliklarina-el-konuldu-1107309163.html

Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T16:33+0300

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türki̇ye

ahbap derneği

mal varlığı

el koyma

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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.

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Sputnik Türkiye

ahbap derneği, mal varlığı, el koyma