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Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ahbap derneği
mal varlığı
el koyma
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Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.
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ahbap derneği, mal varlığı, el koyma
ahbap derneği, mal varlığı, el koyma

Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

16:33 16.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah KurtarHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Ahbap Derneği ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında mahkeme, derneğin tüzel kişiliğine ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyma kararı aldı.
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