https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/afad-duyurdu-ege-denizinde-korkutan-deprem--1107308145.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:09+0300
2026-07-16T16:09+0300
2026-07-16T16:25+0300
son depremler
ege denizi
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 35 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
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ege denizi, deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
16:09 16.07.2026 (güncellendi: 16:25 16.07.2026)
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 35 kilometre olarak ölçüldü.