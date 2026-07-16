Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/afad-duyurdu-ege-denizinde-korkutan-deprem--1107308145.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T16:09+0300
2026-07-16T16:25+0300
son depremler
ege denizi
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 35 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/prof-dr-naci-gorur-geriliyor-diyerek-marmarayi-uyardi-buyuk-depremi-tez-zamanda-kuzey-kolda-1107298527.html
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ege denizi, deprem
ege denizi, deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

16:09 16.07.2026 (güncellendi: 16:25 16.07.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 35 kilometre olarak ölçüldü.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür, 'geriliyor' diyerek Marmara'yı uyardı: 'Büyük depremi tez zamanda bekliyoruz'
11:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала