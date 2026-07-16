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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdulkadir-selvi-huseyin-basaranin-aciklamalari-kuskularimi-daha-cok-artirdi-iki-cambaz-bir-ipte-1107292256.html
Abdulkadir Selvi: 'Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış'
Abdulkadir Selvi: 'Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış'
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Hürriyet’te Musa... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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abdulkadir selvi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Gazeteci Abdulkadir Selvi, konuyu köşesinde değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html
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haluk levent, hüseyin başaran, abdulkadir selvi, ahbap derneği
haluk levent, hüseyin başaran, abdulkadir selvi, ahbap derneği

Abdulkadir Selvi: 'Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış'

07:46 16.07.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© DHA
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Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Hürriyet’te Musa Kesler’in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış" değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, konuyu köşesinde değerlendirdi:
Haluk Levent’in pislikleri ortaya çıkınca, Elfida’yı dinleyemiyorum artık. Birkaç kez dinlemek istedim ama eski tadı vermedi. Müthiş bir aldatılmışlık duygusu hissettim.
Haluk Levent’in kumar hastalığı biliniyormuş. Hatta seküler kesimler, kumar alışkanlığının bilinmesini istemediği için susmuşlar. Şoförü İlker Çetin, Kıbrıs’a gittiklerinde Haluk Levent’in kumar oynadığını anlatıyor. Her defasında bu miktar 2 milyonu buluyormuş. Zaten kumar makinelerinin başında görüntüleri var.
Sadece kumar oynamamış. Bir de yasadışı bahis oynamış. Orada büyük kaybetmiş. 990 milyonluk bahis oynamış, 390 milyon kaybetmiş.
Hürriyet’te Musa Kesler’in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış. Haluk Levent daha usta bir cambaz olduğu için Başaran’ları dolandırmış.
Bakın iktidardan nefret edebilirsiniz, Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz ama bunu böyle dolandırıcıların, yardım paralarını kumar masalarında yiyenlerin peşine düşerek yapmayın. Dolandırıcıdan kahraman yarattınız, kahramanınız kumar masasında patladı.
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
TÜRKİYE
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı
02:55
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