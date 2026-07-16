https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdulkadir-selvi-huseyin-basaranin-aciklamalari-kuskularimi-daha-cok-artirdi-iki-cambaz-bir-ipte-1107292256.html

Abdulkadir Selvi: 'Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış'

Abdulkadir Selvi: 'Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış'

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Hürriyet’te Musa... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T07:46+0300

2026-07-16T07:46+0300

2026-07-16T07:46+0300

türki̇ye

haluk levent

hüseyin başaran

abdulkadir selvi

ahbap derneği

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Gazeteci Abdulkadir Selvi, konuyu köşesinde değerlendirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/ahbap-dernegine-yonelik-yolsuzluk-sorusturmasinda-haluk-levent-ve-13-kisi-tutuklandi-1107291120.html

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haluk levent, hüseyin başaran, abdulkadir selvi, ahbap derneği