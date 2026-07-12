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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260712/abdli-senator-lindsey-graham-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1107193753.html
ABD'li Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Trump'ın önce karşıtı sonra siyasi müttefiklerinden biri olan ve son dönem İran savaşının arkasındaki isimlerden görülen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında yaşamını yitirdi.
2026-07-12T12:32+0300
2026-07-12T13:39+0300
dünya
lindsey graham
haberler
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Yapılan açıklamada, "11 Temmuz cumartesi akşamı Senatör Lindsey Graham kısa süren ani bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Dikkat çeken telsiz konuşmasıAncak Washington Post'un polis telsizi kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, cumartesi akşamı Graham'ın Capitol Hill'deki evine göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 dakika sonra yapılan telsiz konuşmalarında sağlık görevlilerinin kalp masajı (CPR) uyguladığı ve Graham'ın kalp durması geçirdiğinin bildirildiği öne sürüldü.İran ve Rusya karşıtı politikaları ve söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz hafta 71 yaşına giren Graham, birkaç gün önce Ukrayna'yı ziyaret etmiştti.Zelenski, cuma günü yaptığı paylaşımda Graham'a teşekkür ederek, "Ona minnettarım" demişi.Graham'ın pazar günü NBC kanalındaki "Meet the Press" programına konuk olması da planlanıyordu.Trump'ın önce karşıtı sonra dostu olduGraham'ın ölümü, uzun yıllardır yakın ilişki içinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzüntüyle karşılandı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Güney Carolina eyaletini 2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda temsil eden Graham, dış politika konularındaki sert tutumuyla tanınıyordu. Irak Savaşı'nı destekleyen Cumhuriyetçi siyasetçi, uzun yıllar İran'a yönelik askeri seçeneklerin gündemde tutulmasını savundu ve Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasının en sert muhaliflerinden biri oldu.2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları arasında yer alan Graham, seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın en sert eleştirmenlerinden biri olarak öne çıkmıştı.Trump'ı o dönemde "aptal", "ırkçı popülist" ve "Cumhuriyetçi Parti tarihinin en sorunlu adayı" olarak nitelendiren Graham, "Trump aday olursa kaybederiz ve bunu hak etmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.Trump da Graham'ı "hafif sıklet" ve "aptal" sözleriyle hedef almıştı.Ancak Trump'ın 2017'de başkanlık görevine başlamasının ardından iki isim arasındaki ilişki tamamen değişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abdli-senator-graham-klasik-somurgeci-emperyal-beyaz-insan-tipini-temsil-ediyor-1097982586.html
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lindsey graham, haberler
lindsey graham, haberler

ABD'li Senatör Lindsey Graham 71 yaşında hayatını kaybetti

12:32 12.07.2026 (güncellendi: 13:39 12.07.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinABD'li Senatör Lindsey Graham
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Son dönem İran savaşının arkasındaki isimlerden görülen, Rusya karşıtı tartışmalı söylem ve politikalarıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Graham'ın ofisi, deneyimli siyasetçinin "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "11 Temmuz cumartesi akşamı Senatör Lindsey Graham kısa süren ani bir rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Dikkat çeken telsiz konuşması

Ancak Washington Post'un polis telsizi kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, cumartesi akşamı Graham'ın Capitol Hill'deki evine göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 dakika sonra yapılan telsiz konuşmalarında sağlık görevlilerinin kalp masajı (CPR) uyguladığı ve Graham'ın kalp durması geçirdiğinin bildirildiği öne sürüldü.
İran ve Rusya karşıtı politikaları ve söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz hafta 71 yaşına giren Graham, birkaç gün önce Ukrayna'yı ziyaret etmiştti.
Zelenski, cuma günü yaptığı paylaşımda Graham'a teşekkür ederek, "Ona minnettarım" demişi.
Graham'ın pazar günü NBC kanalındaki "Meet the Press" programına konuk olması da planlanıyordu.

Trump'ın önce karşıtı sonra dostu oldu

Graham'ın ölümü, uzun yıllardır yakın ilişki içinde olduğu ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzüntüyle karşılandı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Lindsey Graham tanıdığım en iyi insanlardan ve senatörlerden biriydi. Gerçek bir Amerikan vatanseveriydi ve durmadan çalışıyordu."
Güney Carolina eyaletini 2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda temsil eden Graham, dış politika konularındaki sert tutumuyla tanınıyordu. Irak Savaşı'nı destekleyen Cumhuriyetçi siyasetçi, uzun yıllar İran'a yönelik askeri seçeneklerin gündemde tutulmasını savundu ve Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasının en sert muhaliflerinden biri oldu.
2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları arasında yer alan Graham, seçim kampanyası sırasında Donald Trump'ın en sert eleştirmenlerinden biri olarak öne çıkmıştı.
Trump'ı o dönemde "aptal", "ırkçı popülist" ve "Cumhuriyetçi Parti tarihinin en sorunlu adayı" olarak nitelendiren Graham, "Trump aday olursa kaybederiz ve bunu hak etmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı.
Trump da Graham'ı "hafif sıklet" ve "aptal" sözleriyle hedef almıştı.
Ancak Trump'ın 2017'de başkanlık görevine başlamasının ardından iki isim arasındaki ilişki tamamen değişti.
ABD'li Senatör Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
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'ABD'li senatör Graham, klasik sömürgeci-emperyal beyaz insan tipini temsil ediyor'
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