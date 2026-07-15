https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/abdde-hastalik-yayiliyor-en-az-34-eyalette-yaklasik-7-bin-kisi-etkilendi-1107255607.html

ABD'de hastalık yayılıyor: En az 34 eyalette yaklaşık 7 bin kişi etkilendi

ABD'de hastalık yayılıyor: En az 34 eyalette yaklaşık 7 bin kişi etkilendi

Sputnik Türkiye

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), en az 34 eyalette yaklaşık 7 bin kişinin kontamine gıdadan kaynaklanan enfeksiyona yakalanmış olabileceği... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T00:53+0300

2026-07-15T00:53+0300

2026-07-15T00:53+0300

dünya

abd

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD'de kontamine gıdadan kaynaklanarak şiddetli ishale neden olan bir hastalık sebebiyle uyarı yayımlandı.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) internet sitesinde yayımlanan uyarıda, 'en az 34 eyalette yaklaşık 7 bin kişinin 'siklosporiyazis' hastalığına yakalanmış olabileceği belirtildi.Ülke genelinde 1645 vakanın doğrulandığı kaydedilen uyarıda, 5 bin 100 şüpheli vakanın halen incelendiği, mayıs ayından bu yana 'siklosporiyazis' nedeniyle 141 kişinin hastaneye kaldırıldığına işaret edilen uyarıda, şu ana kadar hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.Ülkede, salgının kaynağı olarak belirli bir gıda ürünü, restoran, market veya dağıtıcı henüz tespit edilemedi.Siklosporiyazis nedir?Siklosporiyazis, kirli su veya insan dışkısı bulaşmasını içeren uygunsuz gıda işleme yöntemleri yoluyla özellikle çiğ tüketilen sebze ve meyve ürünleri gibi gıdalarla bulaşabilen mikroskobik bir parazit olan 'Cyclospora' kaynaklı bir hastalık olarak biliniyor.

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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)