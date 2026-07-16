https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdde-gida-enflasyonu-etkisi-market-alisverisi-yavasladi-tuketici-daha-az-urun-almaya-basladi-1107311575.html
ABD'de gıda enflasyonu etkisi: Market alışverişi yavaşladı, tüketici daha az ürün almaya başladı
ABD'de gıda enflasyonu etkisi: Market alışverişi yavaşladı, tüketici daha az ürün almaya başladı
Sputnik Türkiye
ABD'de gıda enflasyonunun etkisi market alışverişinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Yeni analiz, tüketicilerin geçen yıla göre daha az ürün satın... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T17:34+0300
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2026-07-16T17:34+0300
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enflasyon
gıda
market
alışveriş
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Bain & Company'nin CNBC ile özel olarak paylaştığı NielsenIQ market verilerine dayanan yeni analizi, ABD'de market alışverişindeki yavaşlamanın derinleştiğini gösterdi. Araştırmaya göre tüketiciler yükselen fiyatlar nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, gıda şirketleri ve perakendeciler de artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.Analize göre haziran ayında satılan ürün adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 geriledi. Bir yıl önce aynı dönemde bu alanda yüzde 0.1 büyüme kaydedilmişti. Fiyatlar yıllık bazda yüzde 2 ila 3 yükselmeye devam etse de, bu artış artık toplam satışların büyümesini sağlamaya yetmedi.Ucuz markalara yönelim arttıAnalize göre 2019'dan bu yana market fiyatları yaklaşık yüzde 33 arttı. Buna yükselen akaryakıt maliyetleri ile düşük gelirli hanelere yönelik SNAP gıda yardımlarındaki kısıtlamalar da eklenince tüketiciler harcamalarını kısmaya başladı.Bain'in mayıs ayında gerçekleştirdiği araştırmada Amerikalıların yüzde 80'i harcamalarını azaltmaya çalıştığını belirtirken, yüzde 28'i market alışverişini doğrudan kıstığını ifade etti.Market harcamalarını azaltanların yüzde 56'sı daha ucuz markalara yöneldiğini, yüzde 49'u daha az ürün satın aldığını, yüzde 44'ü ise kupon ve kampanyaları daha fazla kullandığını söyledi.Gıda şirketleri de etkileniyorTüketici davranışındaki değişim büyük gıda üreticilerini de etkilemeye başladı. PepsiCo, ikinci çeyrek sonuçlarında Kuzey Amerika'daki gıda gelirlerinin yüzde 2 düştüğünü açıkladı.Öte yandan Walmart ve Kroger gibi büyük market zincirleri, müşterileri çekebilmek için fiyat indirimleri ve kampanyalara ağırlık verirken, Walmart yaz döneminde dana eti, dondurma ile PepsiCo, Coca-Cola ve kendi markası Great Value ürünlerinde fiyat indirimi yaptığını duyurdu.Analizi hazırlayan Bain'e göre sektörün önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefi yalnızca satış gelirini değil, satılan ürün adedini de yeniden artırmak olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kongodaki-ebola-merkezine-saldiri-hastalar-kacti-saglik-calisanlari-tesisi-terk-etti-1107308542.html
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abd, enflasyon, gıda, market, alışveriş
abd, enflasyon, gıda, market, alışveriş
ABD'de gıda enflasyonu etkisi: Market alışverişi yavaşladı, tüketici daha az ürün almaya başladı
ABD'de gıda enflasyonunun etkisi market alışverişinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Yeni analiz, tüketicilerin geçen yıla göre daha az ürün satın aldığını, fiyat artışlarının ise satışlardaki düşüşü telafi edemediğini ortaya koydu.
Bain & Company'nin CNBC ile özel olarak paylaştığı NielsenIQ market verilerine dayanan yeni analizi, ABD'de market alışverişindeki yavaşlamanın derinleştiğini gösterdi. Araştırmaya göre tüketiciler yükselen fiyatlar nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, gıda şirketleri ve perakendeciler de artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Analize göre haziran ayında satılan ürün adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 geriledi. Bir yıl önce aynı dönemde bu alanda yüzde 0.1 büyüme kaydedilmişti. Fiyatlar yıllık bazda yüzde 2 ila 3 yükselmeye devam etse de, bu artış artık toplam satışların büyümesini sağlamaya yetmedi.
Bain & Company
Amerika Perakende Bölümü Başkanı Kurt Grichel
, "2019'da 300 dolara yaptığınız büyük market alışverişi bugün yaklaşık 400 dolara mal oluyor"
dedi.
Grichel
, fiyatlardaki yükselişin artık yüksek gelir grubundaki tüketicileri de etkilediğini belirterek, "İnsanlar bu fiyat farkını hissetmeye başlayınca farklı mağazaları ve daha uygun fiyatlı seçenekleri değerlendirmeye yöneliyor"
ifadelerini kullandı.
Ucuz markalara yönelim arttı
Analize göre 2019'dan bu yana market fiyatları yaklaşık yüzde 33 arttı. Buna yükselen akaryakıt maliyetleri ile düşük gelirli hanelere yönelik SNAP gıda yardımlarındaki kısıtlamalar da eklenince tüketiciler harcamalarını kısmaya başladı.
Bain'in mayıs ayında gerçekleştirdiği araştırmada Amerikalıların yüzde 80'i harcamalarını azaltmaya çalıştığını belirtirken, yüzde 28'i market alışverişini doğrudan kıstığını ifade etti.
Market harcamalarını azaltanların yüzde 56'sı daha ucuz markalara yöneldiğini, yüzde 49'u daha az ürün satın aldığını, yüzde 44'ü ise kupon ve kampanyaları daha fazla kullandığını söyledi.
Gıda şirketleri de etkileniyor
Tüketici davranışındaki değişim büyük gıda üreticilerini de etkilemeye başladı. PepsiCo, ikinci çeyrek sonuçlarında Kuzey Amerika'daki gıda gelirlerinin yüzde 2 düştüğünü açıkladı.
PepsiCo CEO'su Ramon Laguarta
, yatırımcılarla yaptığı toplantıda, "Tüketici beklediğimizden daha zayıf durumda ve bunun başlıca nedeni akaryakıt fiyatları"
dedi.
Öte yandan Walmart ve Kroger gibi büyük market zincirleri, müşterileri çekebilmek için fiyat indirimleri ve kampanyalara ağırlık verirken, Walmart yaz döneminde dana eti, dondurma ile PepsiCo, Coca-Cola ve kendi markası Great Value ürünlerinde fiyat indirimi yaptığını duyurdu.
Telsey Advisory Group Analisti Joe Feldman
ise, "Market zincirleri tedarikçilerden fiyat indirmelerini istiyor ve tedarikçiler de bunun gerekli olduğunun farkında
" ifadelerini kullandı.
Analizi hazırlayan Bain'e göre sektörün önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefi yalnızca satış gelirini değil, satılan ürün adedini de yeniden artırmak olacak.