https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abdde-gida-enflasyonu-etkisi-market-alisverisi-yavasladi-tuketici-daha-az-urun-almaya-basladi-1107311575.html

ABD'de gıda enflasyonu etkisi: Market alışverişi yavaşladı, tüketici daha az ürün almaya başladı

ABD'de gıda enflasyonu etkisi: Market alışverişi yavaşladı, tüketici daha az ürün almaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD'de gıda enflasyonunun etkisi market alışverişinde daha belirgin hissedilmeye başladı. Yeni analiz, tüketicilerin geçen yıla göre daha az ürün satın... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T17:34+0300

2026-07-16T17:34+0300

2026-07-16T17:34+0300

ekonomi̇

abd

enflasyon

gıda

market

alışveriş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106402931_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4046f7cbee68266a2e91c8bae6dc465d.jpg

Bain & Company'nin CNBC ile özel olarak paylaştığı NielsenIQ market verilerine dayanan yeni analizi, ABD'de market alışverişindeki yavaşlamanın derinleştiğini gösterdi. Araştırmaya göre tüketiciler yükselen fiyatlar nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, gıda şirketleri ve perakendeciler de artan maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı.Analize göre haziran ayında satılan ürün adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 geriledi. Bir yıl önce aynı dönemde bu alanda yüzde 0.1 büyüme kaydedilmişti. Fiyatlar yıllık bazda yüzde 2 ila 3 yükselmeye devam etse de, bu artış artık toplam satışların büyümesini sağlamaya yetmedi.Ucuz markalara yönelim arttıAnalize göre 2019'dan bu yana market fiyatları yaklaşık yüzde 33 arttı. Buna yükselen akaryakıt maliyetleri ile düşük gelirli hanelere yönelik SNAP gıda yardımlarındaki kısıtlamalar da eklenince tüketiciler harcamalarını kısmaya başladı.Bain'in mayıs ayında gerçekleştirdiği araştırmada Amerikalıların yüzde 80'i harcamalarını azaltmaya çalıştığını belirtirken, yüzde 28'i market alışverişini doğrudan kıstığını ifade etti.Market harcamalarını azaltanların yüzde 56'sı daha ucuz markalara yöneldiğini, yüzde 49'u daha az ürün satın aldığını, yüzde 44'ü ise kupon ve kampanyaları daha fazla kullandığını söyledi.Gıda şirketleri de etkileniyorTüketici davranışındaki değişim büyük gıda üreticilerini de etkilemeye başladı. PepsiCo, ikinci çeyrek sonuçlarında Kuzey Amerika'daki gıda gelirlerinin yüzde 2 düştüğünü açıkladı.Öte yandan Walmart ve Kroger gibi büyük market zincirleri, müşterileri çekebilmek için fiyat indirimleri ve kampanyalara ağırlık verirken, Walmart yaz döneminde dana eti, dondurma ile PepsiCo, Coca-Cola ve kendi markası Great Value ürünlerinde fiyat indirimi yaptığını duyurdu.Analizi hazırlayan Bain'e göre sektörün önümüzdeki dönemdeki en büyük hedefi yalnızca satış gelirini değil, satılan ürün adedini de yeniden artırmak olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/kongodaki-ebola-merkezine-saldiri-hastalar-kacti-saglik-calisanlari-tesisi-terk-etti-1107308542.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, enflasyon, gıda, market, alışveriş