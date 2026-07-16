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ABD Savunma Bakanı Hegseth: '30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak'
ABD Savunma Bakanı Hegseth: '30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üstündeki askerlerden yıllık sağlık taraması kapsamında "testosteron" taraması yapılacağını açıkladı. Hegseth, video... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon takviye tedavisine başlanabileceğini kaydetti.
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pete hegseth, abd

ABD Savunma Bakanı Hegseth: '30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak'

09:52 16.07.2026
© AP Photo / Denis PoroyPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Denis Poroy
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üstündeki askerlerden yıllık sağlık taraması kapsamında "testosteron" taraması yapılacağını açıkladı. Hegseth, video paylaşımında testin zorunlu olacağını da ayrıca vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.
Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.
Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.
Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon takviye tedavisine başlanabileceğini kaydetti.
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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