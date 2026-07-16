https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-savunma-bakani-hegseth-30-yas-ve-ustu-askerlere-testosteron-taramasi-yapilacak-1107294848.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth: '30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak'

ABD Savunma Bakanı Hegseth: '30 yaş ve üstü askerlere testosteron taraması yapılacak'

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üstündeki askerlerden yıllık sağlık taraması kapsamında "testosteron" taraması yapılacağını açıkladı. Hegseth, video... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T09:52+0300

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 30 yaş ve üzerindeki askerlerin yıllık sağlık kontrolleri kapsamında testosteron taramasından geçirileceğini duyurdu.Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Yüksek Testosteron Bakanlığı" ifadesiyle paylaştığı videolu açıklamada, yeni uygulama kapsamında, 30 yaş ve üstü askerler için testosteron eksikliği taramasının yıllık sağlık muayenelerinin zorunlu bir parçası olacağını belirtti.Yaşın ilerlemesiyle testosteron seviyelerinin doğal olarak düşebildiğini ifade eden Hegseth, uygulamanın, testosteron eksikliğinin önüne geçerek askerlerin görevlerini "en iyi şekilde yerine getirebilmelerini" sağlamayı hedeflediğini vurguladı.Hegseth, 30 yaş altındaki personelin ise talep etmeleri durumunda bu testten yararlanabileceğini aktararak, tarama sonucunda testosteron düzeyinin düşük olduğu tespit edilen askerlere, istemeleri halinde hormon takviye tedavisine başlanabileceğini kaydetti.

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