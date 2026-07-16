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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abd-irana-saldirilari-genisletti-tahran-ilk-kez-vuruldu-hurmuzde-savas-alarmi-buyuyor-1107299140.html
ABD İran'a saldırıları genişletti: Tahran ilk kez vuruldu, Hürmüz'de savaş alarmı büyüyor
ABD İran'a saldırıları genişletti: Tahran ilk kez vuruldu, Hürmüz'de savaş alarmı büyüyor
Sputnik Türkiye
ABD, İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişleterek ilk kez Tahran çevresindeki hedefleri vurdu. İran ise Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'e füze ve İHA... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T11:46+0300
2026-07-16T11:46+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
tahran
abd
ortadoğu
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ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeni bir aşamaya geçti. Washington yönetimi, perşembe sabahı düzenlediği yeni hava saldırılarında ilk kez Tahran çevresindeki hedefleri vurdu. İran devlet medyasına göre saldırılar, başkentin yanı sıra Semnan, Hemedan, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan, Merkezi ile Sistan ve Belucistan eyaletlerini de kapsadı.ABD'nin özellikle balistik füze üretimi ve uzay programı açısından kritik öneme sahip Semnan eyaletini hedef alması, operasyonların kapsamının genişletildiği şeklinde yorumlandı.İranlı yetkililer, son saldırılarda 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.Sistan ve Belucistan'daki askeri birlik vurulduİran devlet televizyonu, Sistan ve Belucistan eyaletindeki 388'inci Mekanize Piyade Tugayı kışlasının ABD saldırılarında hedef alındığını duyurdu.Haberde, saldırıda en az 13 füzenin kullanıldığı, 7 askerin yaşamını yitirdiği, ölenler arasında zorunlu askerlik yapan erlerle profesyonel askerlerin bulunduğu belirtildi. Çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.İran'dan bölge ülkelerine misillemeTahran yönetimi, ABD saldırılarına bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef alarak yanıt verdi.İran, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. ABD askerlerine ev sahipliği yapan üç ülke de saldırıları doğrularken, ilk açıklamalarda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.Irak'ın kuzeyindeki Erbil kenti de gece saatlerinde İHA saldırısına uğradı. Iraklı yetkililer, hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, saldırıyı kınarken, olayın kendisinin ABD'de temaslarda bulunduğu sırada yaşanması dikkat çekti.İran'dan Trump'a sert mesaj: 'Altyapıyı vururuz'İran ordusuna bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki köprüler ve enerji santrallerini hedef alma tehdidine sert karşılık verdi.Zülfikari, Washington'un bu yönde bir saldırı gerçekleştirmesi halinde Orta Doğu'daki kritik altyapı tesislerinin İran tarafından hedef alınacağını söyledi."Trump'ın tehdidi uygulanırsa bölgedeki bütün altyapı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin çelik darbeleri altında ezilecektir."İranlı komutan ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın İran açısından aşılması mümkün olmayan bir kırmızı çizgi olduğunu belirterek, ABD'nin boğaza müdahalesine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini ifade etti.ABD, petrol tankerini vurduABD ordusu, Curaçao bayraklı Belma adlı petrol tankerine ateş açıldığını duyurdu.Washington yönetimine göre tanker, İran'ın en önemli petrol ihracat noktalarından Hark Adası'na ilerliyordu ve yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmedi. Bunun üzerine bir ABD savaş uçağının geminin bacasını füze ile vurarak tankeri hareket edemez hale getirdiği açıklandı.ABD, geminin İran'a uygulanan deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını öne sürdü.Hürmüz Boğazı krizin merkezine yerleştiDünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, çatışmaların ana cephesi haline geldi.ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik operasyonlarının başlamasının ardından Tahran yönetimi, boğazı gemi trafiğine fiilen kapatmıştı. Bu gelişme küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açarken, İran'ın müzakere masasındaki pazarlık gücünü de artırdı.Washington ise boğazı gerekirse askeri güç kullanarak yeniden açabileceğini açıklarken, uzmanlar bunun geniş çaplı bir deniz harekâtı ve on binlerce askerin konuşlandırılmasını gerektirebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.Petrol fiyatları yeniden yükselişteHürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim enerji piyasalarını da etkilemeye devam ediyor.Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 85 doların üzerine çıkarken, savaş öncesine göre fiyat artışı yüzde 15'i aştı. Buna karşın fiyatlar, çatışmaların en yoğun döneminde görülen yaklaşık 120 dolarlık zirvenin altında seyrediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/irandan-abdye-sert-uyari-saldiri-olursa-ortadogudaki-tum-altyapiyi-hedef-aliriz-1107298819.html
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i̇ran, abd, tahran, abd, ortadoğu
i̇ran, abd, tahran, abd, ortadoğu

ABD İran'a saldırıları genişletti: Tahran ilk kez vuruldu, Hürmüz'de savaş alarmı büyüyor

11:46 16.07.2026
© REUTERS Stringerİsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu
İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© REUTERS Stringer
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ABD, İran'a yönelik askeri operasyonlarını genişleterek ilk kez Tahran çevresindeki hedefleri vurdu. İran ise Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'e füze ve İHA saldırılarıyla karşılık verirken, saldırıların sürmesi halinde bölgesel altyapıyı hedef alacağı uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim, piyasalarını da sarsmaya başladı.
ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeni bir aşamaya geçti. Washington yönetimi, perşembe sabahı düzenlediği yeni hava saldırılarında ilk kez Tahran çevresindeki hedefleri vurdu. İran devlet medyasına göre saldırılar, başkentin yanı sıra Semnan, Hemedan, Hürmüzgan, Huzistan, Luristan, Merkezi ile Sistan ve Belucistan eyaletlerini de kapsadı.
ABD'nin özellikle balistik füze üretimi ve uzay programı açısından kritik öneme sahip Semnan eyaletini hedef alması, operasyonların kapsamının genişletildiği şeklinde yorumlandı.
İranlı yetkililer, son saldırılarda 35'ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sistan ve Belucistan'daki askeri birlik vuruldu

İran devlet televizyonu, Sistan ve Belucistan eyaletindeki 388'inci Mekanize Piyade Tugayı kışlasının ABD saldırılarında hedef alındığını duyurdu.
Haberde, saldırıda en az 13 füzenin kullanıldığı, 7 askerin yaşamını yitirdiği, ölenler arasında zorunlu askerlik yapan erlerle profesyonel askerlerin bulunduğu belirtildi. Çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi.

İran'dan bölge ülkelerine misilleme

Tahran yönetimi, ABD saldırılarına bölgedeki Amerikan askeri varlığını hedef alarak yanıt verdi.
İran, Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. ABD askerlerine ev sahipliği yapan üç ülke de saldırıları doğrularken, ilk açıklamalarda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Irak'ın kuzeyindeki Erbil kenti de gece saatlerinde İHA saldırısına uğradı. Iraklı yetkililer, hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, saldırıyı kınarken, olayın kendisinin ABD'de temaslarda bulunduğu sırada yaşanması dikkat çekti.

İran'dan Trump'a sert mesaj: 'Altyapıyı vururuz'

İran ordusuna bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki köprüler ve enerji santrallerini hedef alma tehdidine sert karşılık verdi.
Zülfikari, Washington'un bu yönde bir saldırı gerçekleştirmesi halinde Orta Doğu'daki kritik altyapı tesislerinin İran tarafından hedef alınacağını söyledi.
"Trump'ın tehdidi uygulanırsa bölgedeki bütün altyapı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin çelik darbeleri altında ezilecektir."
İranlı komutan ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın İran açısından aşılması mümkün olmayan bir kırmızı çizgi olduğunu belirterek, ABD'nin boğaza müdahalesine hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini ifade etti.

ABD, petrol tankerini vurdu

ABD ordusu, Curaçao bayraklı Belma adlı petrol tankerine ateş açıldığını duyurdu.
Washington yönetimine göre tanker, İran'ın en önemli petrol ihracat noktalarından Hark Adası'na ilerliyordu ve yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmedi. Bunun üzerine bir ABD savaş uçağının geminin bacasını füze ile vurarak tankeri hareket edemez hale getirdiği açıklandı.
ABD, geminin İran'a uygulanan deniz ablukasını ihlal etmeye çalıştığını öne sürdü.

Hürmüz Boğazı krizin merkezine yerleşti

Dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, çatışmaların ana cephesi haline geldi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik operasyonlarının başlamasının ardından Tahran yönetimi, boğazı gemi trafiğine fiilen kapatmıştı. Bu gelişme küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açarken, İran'ın müzakere masasındaki pazarlık gücünü de artırdı.
Washington ise boğazı gerekirse askeri güç kullanarak yeniden açabileceğini açıklarken, uzmanlar bunun geniş çaplı bir deniz harekâtı ve on binlerce askerin konuşlandırılmasını gerektirebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim enerji piyasalarını da etkilemeye devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 85 doların üzerine çıkarken, savaş öncesine göre fiyat artışı yüzde 15'i aştı. Buna karşın fiyatlar, çatışmaların en yoğun döneminde görülen yaklaşık 120 dolarlık zirvenin altında seyrediyor.
İran-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Saldırı olursa Ortadoğu'daki tüm altyapıyı hedef alırız
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