https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/amerikan-basini-pentagon-kubaya-askeri-secenekleri-degerlendiriyor-1107303840.html

Amerikan basını: Pentagon, Küba'ya askeri seçenekleri değerlendiriyor

Amerikan basını: Pentagon, Küba'ya askeri seçenekleri değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

ABD merkezli CBS News'in haberine göre, haftalar süren ateşkesin çökmesinin ardından ABD-İran savaşının tekrar başlamasıyla Pentagon'da üst düzey yetkililer sessizce Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları da masaya yatırıyor.

2026-07-16T13:23+0300

2026-07-16T13:23+0300

2026-07-16T13:23+0300

dünya

küba

abd

haberler

miguel diaz-canel

fidel castro

cbs news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106943632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24118975136216ca7c1e5c1167bbffba.jpg

Kanalın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, askeri stratejistler son haftalarda Küba'ya yönelik çeşitli operasyon seçeneklerini değerlendirdi. Bu seçenekler arasında, bu tür görevler için özel eğitimli tek birlik olan 101. Hava İndirme Tümeni'nin binlerce askerle gerçekleştirebileceği bir hava indirme operasyonu da bulunuyor.Ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması şartıyla CBS News'e konuşan yetkililer, yapılan brifinglerin "Trump'ın veya Pentagon'un operasyon düzenleme kararı aldığı anlamına gelmediğini" ifade etti.Küba'nın askeri kapasitesi yakından izleniyorCBS News'e göre ABD istihbaratı, son dönemde Küba'nın kaynağı açıklanmayan saldırı tipi insansız hava araçları edindiğini değerlendiriyor. Savunma Bakanı Hegseth de haziran ayında Guantanamo Deniz Üssü'nü ziyaretinde, Küba'nın ABD topraklarını veya üssü vurabilecek silahlar edinmesinin "karşılık verilecek bir meydan okuma" olacağını söylemişti.Haberde, ABD ile Küba arasında Guantanamo Üssü nedeniyle onlarca yıldır süren anlaşmazlığın da sürdüğü hatırlatıldı. Fidel Castro yönetimi, 1903 tarihli kira anlaşmasını geçersiz sayarak ABD'nin yaptığı kira ödemelerini kabul etmemişti.Trump yönetimi baskıyı artırdıTrump yönetimi, göreve dönüşünden bu yana Küba'ya yönelik 'azami baskı' politikasını yeniden devreye soktu.Bu süreç, yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ile derinleşen ekonomik kriz yaşayan Küba üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kuba-disisleri-bakani-parrilla-abd-ablukasi-sessizce-boguyor-ve-olduruyor-1107081833.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küba, abd, haberler, miguel diaz-canel, fidel castro, cbs news