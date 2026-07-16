https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/amerikan-basini-pentagon-kubaya-askeri-secenekleri-degerlendiriyor-1107303840.html
Amerikan basını: Pentagon, Küba'ya askeri seçenekleri değerlendiriyor
Amerikan basını: Pentagon, Küba'ya askeri seçenekleri değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
ABD merkezli CBS News'in haberine göre, haftalar süren ateşkesin çökmesinin ardından ABD-İran savaşının tekrar başlamasıyla Pentagon'da üst düzey yetkililer sessizce Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları da masaya yatırıyor.
2026-07-16T13:23+0300
2026-07-16T13:23+0300
2026-07-16T13:23+0300
dünya
küba
abd
haberler
miguel diaz-canel
fidel castro
cbs news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106943632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24118975136216ca7c1e5c1167bbffba.jpg
Kanalın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, askeri stratejistler son haftalarda Küba'ya yönelik çeşitli operasyon seçeneklerini değerlendirdi. Bu seçenekler arasında, bu tür görevler için özel eğitimli tek birlik olan 101. Hava İndirme Tümeni'nin binlerce askerle gerçekleştirebileceği bir hava indirme operasyonu da bulunuyor.Ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması şartıyla CBS News'e konuşan yetkililer, yapılan brifinglerin "Trump'ın veya Pentagon'un operasyon düzenleme kararı aldığı anlamına gelmediğini" ifade etti.Küba'nın askeri kapasitesi yakından izleniyorCBS News'e göre ABD istihbaratı, son dönemde Küba'nın kaynağı açıklanmayan saldırı tipi insansız hava araçları edindiğini değerlendiriyor. Savunma Bakanı Hegseth de haziran ayında Guantanamo Deniz Üssü'nü ziyaretinde, Küba'nın ABD topraklarını veya üssü vurabilecek silahlar edinmesinin "karşılık verilecek bir meydan okuma" olacağını söylemişti.Haberde, ABD ile Küba arasında Guantanamo Üssü nedeniyle onlarca yıldır süren anlaşmazlığın da sürdüğü hatırlatıldı. Fidel Castro yönetimi, 1903 tarihli kira anlaşmasını geçersiz sayarak ABD'nin yaptığı kira ödemelerini kabul etmemişti.Trump yönetimi baskıyı artırdıTrump yönetimi, göreve dönüşünden bu yana Küba'ya yönelik 'azami baskı' politikasını yeniden devreye soktu.Bu süreç, yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ile derinleşen ekonomik kriz yaşayan Küba üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/kuba-disisleri-bakani-parrilla-abd-ablukasi-sessizce-boguyor-ve-olduruyor-1107081833.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106943632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f89b0a4bd56b6bdb2f28c38166db8628.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
küba, abd, haberler, miguel diaz-canel, fidel castro, cbs news
küba, abd, haberler, miguel diaz-canel, fidel castro, cbs news
Amerikan basını: Pentagon, Küba'ya askeri seçenekleri değerlendiriyor
ABD merkezli CBS News'in haberine göre, haftalar süren ateşkesin çökmesinin ardından ABD-İran savaşının yeniden başlamasıyla birlikte Pentagon'da üst düzey yetkililer sessizce Küba'ya yönelik olası askeri senaryoları da masaya yatırıyor.
Kanalın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, askeri stratejistler son haftalarda Küba'ya yönelik çeşitli operasyon seçeneklerini değerlendirdi. Bu seçenekler arasında, bu tür görevler için özel eğitimli tek birlik olan 101. Hava İndirme Tümeni'nin binlerce askerle gerçekleştirebileceği bir hava indirme operasyonu da bulunuyor.
Ulusal güvenlik konularını görüşmek üzere isminin açıklanmaması şartıyla CBS News'e konuşan yetkililer, yapılan brifinglerin "Trump'ın veya Pentagon'un operasyon düzenleme kararı aldığı anlamına gelmediğini" ifade etti.
Küba'nın askeri kapasitesi yakından izleniyor
CBS News'e göre ABD istihbaratı, son dönemde Küba'nın kaynağı açıklanmayan saldırı tipi insansız hava araçları edindiğini değerlendiriyor. Savunma Bakanı Hegseth de haziran ayında Guantanamo Deniz Üssü'nü ziyaretinde, Küba'nın ABD topraklarını veya üssü vurabilecek silahlar edinmesinin "karşılık verilecek bir meydan okuma" olacağını söylemişti.
Haberde, ABD ile Küba arasında Guantanamo Üssü nedeniyle onlarca yıldır süren anlaşmazlığın da sürdüğü hatırlatıldı. Fidel Castro yönetimi, 1903 tarihli kira anlaşmasını geçersiz sayarak ABD'nin yaptığı kira ödemelerini kabul etmemişti.
Kaynaklar ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlar nedeniyle en gelişmiş hava araçları
ve istihbarat kapasitesinin önemli bölümünü Ortadoğu'ya kaydırdığını, bu nedenle mevcut şartlarda Küba'ya odaklanmanın olası görünmediğini
belirtti.
Trump yönetimi baskıyı artırdı
Trump yönetimi, göreve dönüşünden bu yana Küba'ya yönelik 'azami baskı' politikasını yeniden devreye soktu.
Ocak 2025'te Küba yeniden 'teröre destek veren ülkeler'
listesine alınırken, askeri şirketler topluluğu GAESA ile ticari işlemlere yönelik yasaklar geri getirildi. Washington ayrıca Küba'nın yurt dışındaki sağlık misyonlarını hedef alan yeni vize kısıtlamaları uygulamaya başladı.
Trump yönetimi son 18 ayda yaptırımları genişletti,
petrol tedarik eden yabancı ülke ve şirketleri de hedef aldı, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel başta olmak üzere çok sayıda Kübalı üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı.
Bu süreç, yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri ile derinleşen ekonomik kriz yaşayan Küba üzerindeki baskıyı daha da artırdı.