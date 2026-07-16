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3 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak: Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor
3 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak: Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney ve doğu kesimde yükseliyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızı saatte 60... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T07:14+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarTrabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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3 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak: Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor

07:14 16.07.2026
© FotoğrafSağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
© Fotoğraf
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney ve doğu kesimde yükseliyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızı saatte 60 km'ye varıyor. Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarılar

Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bursa - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul - 30°C - Parçalı bulutlu
Kırklareli - 33°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 37°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 37°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 38°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Antalya - 35°C - Parçalı ve az bulutlu
Burdur - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 32°C - Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 31°C - Parçalı bulutlu
Çankırı - 33°C - Parçalı bulutlu
Eskişehir - 31°C - Parçalı bulutlu
Konya - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Parçalı bulutlu
Düzce - 31°C - Parçalı bulutlu
Kastamonu - 30°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak - 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması bekleniyor.
Amasya - 31°C - Parçalı bulutlu
Rize - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması bekleniyor.
Samsun - 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon - 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 25°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 34°C - Az bulutlu
Van - 29°C - Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 37°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 38°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 41°C - Az bulutlu ve açık
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