https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/3-bolgede-kuvvetli-saganak-etkili-olacak-ege-ve-marmarada-ruzgar-siddetleniyor-1107291520.html

3 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak: Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor

3 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak: Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı güney ve doğu kesimde yükseliyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın hızı saatte 60... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T07:14+0300

2026-07-16T07:14+0300

2026-07-16T07:14+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarTrabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/costa-concordia-faciasinin-son-kayip-kurbani-3-yil-sonra-bulundu-1107266133.html

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