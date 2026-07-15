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Galatasaray'dan Icardi'ye veda: 'Kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek'
Galatasaray'dan Icardi'ye veda: 'Kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Icardi ile yolların ayrıldığı kesinleşti. Mesajda "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T23:00+0300
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Galatasaray Kulübü, Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından Icardi için bir video paylaşıldı ve paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/galatasaray-transferi-acikladi-ugochukwunun-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107284394.html
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galatasaray, mauro icardi, son dakika
galatasaray, mauro icardi, son dakika

Galatasaray'dan Icardi'ye veda: 'Kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek'

23:00 15.07.2026 (güncellendi: 23:20 15.07.2026)
© Arife KarakumIcardi
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Arife Karakum
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Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Icardi ile yolların ayrıldığı kesinleşti. Mesajda "Sevgili Mauro, bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray Kulübü, Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından Icardi için bir video paylaşıldı ve paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili Mauro, Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz. Artık Galatasaray formasını giymiyor olman, kalbimizdeki yerini değiştirmeyecek. Çünkü sen, 7’den 70’e her Galatasaraylının gönlünde taht kurdun. Attığın goller, yaşadığın gol krallıkları, kırdığın rekorlar ve kaldırdığın kupalar bir yana; Galatasaray tutkusunu yaşadın ve milyonlara yaşattın. Sen artık yalnızca kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran değil, Galatasaray’ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin. Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, bugün çocuklar “Galatasaraylıyım.” demekten gurur duyuyorsa bunda senin de büyük payın var. Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz.

Mauro Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.
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