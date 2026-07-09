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Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi
Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi
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Çorum'da izinsiz define aramak için arkadaşlarıyla birlikte girdiği mağarada mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma... 09.07.2026, Sputnik Türkiye
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Çorum'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki kayalık alanda bulunan bir mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.5 kişiden 4'ü çıktı, 1 kişi içeride kaldıJandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, izinsiz kazı yapmak amacıyla mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi.Mahsur kalan kişinin arkadaşlarıyla birlikte define aramak amacıyla mağaraya girdiği öğrenildi.AFAD mağarada gaz tespit ettiHalat yardımıyla mağaraya inen AFAD ekipleri, içeride gaz bulunduğunu tespit etti.Gaz nedeniyle oluşabilecek risklerin belirlenmesi için bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, mahsur kalan kişinin güvenli şekilde çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bursa-adliyesi-yakininda-kavga-10-kisi-gozaltina-alindi-1107136618.html
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define, çorum, afad, jandarma
define, çorum, afad, jandarma

Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi

15:37 09.07.2026
© AADefine aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi
Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
© AA
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Çorum'da izinsiz define aramak için arkadaşlarıyla birlikte girdiği mağarada mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede çalışma başlatırken, mağarada gaz tespit edilmesi üzerine operasyon kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Çorum'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki kayalık alanda bulunan bir mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 kişiden 4'ü çıktı, 1 kişi içeride kaldı

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, izinsiz kazı yapmak amacıyla mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi.
Mahsur kalan kişinin arkadaşlarıyla birlikte define aramak amacıyla mağaraya girdiği öğrenildi.

AFAD mağarada gaz tespit etti

Halat yardımıyla mağaraya inen AFAD ekipleri, içeride gaz bulunduğunu tespit etti.
Gaz nedeniyle oluşabilecek risklerin belirlenmesi için bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, mahsur kalan kişinin güvenli şekilde çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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