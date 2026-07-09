https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/define-aramak-isterken-magarada-sikisti-ekipler-harekete-gecti-iceride-gaz-tespit-edildi-1107139694.html

Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi

Define aramak isterken mağarada sıkıştı: Ekipler harekete geçti, içeride gaz tespit edildi

Sputnik Türkiye

Çorum'da izinsiz define aramak için arkadaşlarıyla birlikte girdiği mağarada mahsur kalan bir kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma... 09.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-09T15:37+0300

2026-07-09T15:37+0300

2026-07-09T15:37+0300

türki̇ye

define

çorum

afad

jandarma

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Çorum'da Pancarlık ile Kavacık köyleri arasındaki kayalık alanda bulunan bir mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.5 kişiden 4'ü çıktı, 1 kişi içeride kaldıJandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, izinsiz kazı yapmak amacıyla mağaraya giren 5 kişiden 4'ünün dışarı çıktığı, 1 kişinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi.Mahsur kalan kişinin arkadaşlarıyla birlikte define aramak amacıyla mağaraya girdiği öğrenildi.AFAD mağarada gaz tespit ettiHalat yardımıyla mağaraya inen AFAD ekipleri, içeride gaz bulunduğunu tespit etti.Gaz nedeniyle oluşabilecek risklerin belirlenmesi için bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, mahsur kalan kişinin güvenli şekilde çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/bursa-adliyesi-yakininda-kavga-10-kisi-gozaltina-alindi-1107136618.html

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çorum

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